「妳有沒有一點點喜歡我？」少女打工被告白性騷 色老闆慘了

老闆性騷女學生，被判刑4月。（資料照）

彰化一名菜車老闆，心儀公司內一名未滿18歲的女工讀生，車子開到一半，突然停在路旁，告白「妳有沒有一點點喜歡我」，還趁機嘴對嘴親吻2秒鐘，女工讀生覺得無比噁心，對老闆提性騷擾告訴。彰化地院簡易法院審理後，依成年人對少年犯性騷擾防治法之利用業務機會性騷擾罪，處拘役60天。檢察官認為判決太輕上訴二審，二審改判有期徒刑4月，得易科罰金，全案定讞。

該名少女利用暑假期間到公有菜市場擔任短期工讀生，主要工作是協助理貨、搬運，去年9月7日被指派陪被告載運蔬菜至員林，不料車子開到半途，被告突在車內向女工讀生告白，並問對方「妳有沒有一點點喜歡我」，女工讀生說「沒有」，但男子仍不放棄，繼續用手指戳碰對方手指2、3次，要女方「看著我」，他說「我有話要說」，接著用嘴對嘴方式親吻對方約2秒，女工讀生嚇得跳出車外，急奔派出所報警。

法官審酌被告為女方之雇主，且明知女方為未滿18歲之人，竟為逞私慾，利用業務上之權勢對其性騷擾，欠缺尊重個人對於身體自主權利之觀念，造成女方心理受創，考量其犯罪之動機、目的、手段，以及犯後坦承犯行，惟迄未獲得諒解等一切情狀，量處拘役60天。

檢察官認為刑罰過輕，不足以懲戒惡行，因此提起上訴，該起事件對女學生造成巨大陰影，事發後變得極度敏感、容易哭泣，只要看到相關新聞，表現出極度不安，經常半夜突然驚醒哭泣，需要家人陪伴，心理創傷至今仍未平復。

由於該名老闆犯後態度極差，在調解過程中，對案情避重就輕，未曾向被害人真誠道歉，更未達成和解或賠償損失，完全沒有展現悔意。二審改判4月徒刑，全案定讞。

