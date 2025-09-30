東洋疫苗採購破局 前總經理施俊良內線交易所得3.3億判2年8月

檢方調查，東洋在爭取獨家代理授權過程中，發現並非獨家，且價格存有重大差異，授權效期也即將截止，而時任東洋總經理的施俊良全程參與談判，將相關重大消息事先透露給幹部、員工及親友，行為已構成內線交易罪。（資料照）

台灣東洋藥廠5年前與上海復星洽談採購，對方要求最低採購量1000萬劑、每劑預收5美元，須先支付5000萬美元，但行政院疫苗採購小組僅決議採購200萬劑，每劑單價因此飆升至82美元（約新台幣2400元）；採購破局後，時任東洋總經理施俊良等高層得知內線，提前買賣東洋股票獲利或避損，犯罪所得高達3億300萬元。士林地方法院今上午宣判，依內線交易等罪，判處施俊良2年8月有期徒刑。

檢方調查，東洋在爭取獨家代理授權過程中，發現並非獨家，且價格存有重大差異，授權效期也即將截止，而時任東洋總經理的施俊良全程參與談判，將相關重大消息事先透露給幹部、員工及親友，行為已構成內線交易罪。

檢方追查，施俊良與呂子煒等人利用疫苗採購資訊，買入200萬單位權證，合計獲利115萬餘元；屈志源則獲利164萬餘元，另有謝姓友人獲利59萬餘元，其餘10名員工及親友各獲利1至21萬餘元，總計413萬餘元。檢方並認定涉犯特別背信罪的犯罪所得高達3億300萬餘元。

起訴書並指出，全案共14人遭依刑法背信、證券交易法內線交易、財報不實、非常規交易及特別背信罪起訴。此外，另有130人涉逃漏稅捐、幫助逃漏稅捐與商業會計法填載不實憑證罪，獲緩起訴處分。

士林地院今上午11時作出判決，依內線交易等罪，判處施俊良2年8月有期徒刑，全案可再上訴。

