9/27 今彩539頭獎開1注！800萬獎落台南

9月27日晚上開獎的第114000235期今彩539頭獎開出2注，800萬獎落台南。（台彩提供；本報合成）

9月27日晚上開獎的第114000235期今彩539頭獎開出1注，由台南市南區鹽埕里新興路447號1樓的「興旺彩券行」開出。

第114000235期今彩539中獎號碼為「03、11、13、28、37」，頭獎開出1注，可得800萬；貳獎共163注中獎，每注可得2萬元；參獎共6236注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9864注中獎，每注可得50元。

第114000235期39樂合彩中獎號碼為「03、11、13、28、37」，四合開出1注，可得21萬2500元；三合共97注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7425注中獎，每注可得1125元。

第114000235期3星彩中獎號碼為「753」，壹獎共124注中獎，每注可得1萬元。

第114000235期4星彩中獎號碼為「0601」，壹獎共25注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

