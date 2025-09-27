為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    恩主公醫院停車場高低落差釀車損事故 賠償責任談不攏

    2025/09/27 09:18 記者翁聿煌／新北報導
    三峽恩主公醫院停車場左右區域有約50公分的高低落差。（記者翁聿煌攝）

    三峽恩主公醫院停車場左右區域有約50公分的高低落差。（記者翁聿煌攝）

    陳姓民眾日前開車陪親人診赴新北市恩主公醫院就診，把車開進醫院後方的停車場停車時，未發現停車場東側新闢的停車區域與原先停車場有高低落差及水溝，車子欲穿越通行時，前輪懸停水溝，造成底盤及輪胎輪框損壞，但停車場承包業者簽約保險公司只願意賠底盤，民眾憤而投訴，指醫院方也有連帶責任。

    陳姓民眾表示，他於9月1日傍晚陪同妹妹到恩主公醫院回診，將車輛停放於醫院附設停車場，因場地高低落差嚴重、缺乏防護設施，前輪懸落水溝，車輛嚴重受損。

    經向院方反映，院方告知停車場承包業者，聯繫投保的保險公司處理賠償事宜，但是保險公司僅願意負擔底盤損傷，「輪框與輪胎不予理賠」，技師明確指出輪框與輪胎已變形，若未更換將嚴重影響行車安全，停車場業者則表明和解書已簽，雙方各說各話。

    當事人認為，醫院不應將所屬場域公共安全責任完全推給停車場業者，應責成業者善盡事後賠償責任，事發後，停車場業者亡羊補牢，在高低落差處加裝警示桿和地面駐車地阻，足證業者確有疏失。

    民眾為此已向新北市衛生局、衛福部醫事司、消保官及金管會保險局提出申訴，但院方與保險公司仍持續拖延。

    恩主公醫院對此表示，停車場委外交由業者管理，因此由業者全權處理，停車場承包業者表示，東側停車區域入口有「出口」指標，民眾自行從有落差及水溝處穿越，民眾也有責任，業者將會再與民眾聯繫協調解決。

    停車場業者事後在有高低落差處加裝警示桿及地面駐車擋。（記者翁聿煌攝）

    停車場業者事後在有高低落差處加裝警示桿及地面駐車擋。（記者翁聿煌攝）

