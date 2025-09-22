為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    冒用黃偉哲頭像稱放颱風假 高中生恐觸法校方提報懲處

    南市某高中生涉冒用市長黃偉哲頭像發布「台南明天放！」等不實颱風停班課訊息。（取自網路）

    南市某高中生涉冒用市長黃偉哲頭像發布「台南明天放！」等不實颱風停班課訊息。（取自網路）

    2025/09/22 15:44

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市某高中生21日晚間於Threads平台，使用市長黃偉哲頭像發布「台南明天放！」等不實颱風停班課訊息，學校已要求學生下架貼文及通知家長，同時完成校安通報，後續將依校規提報學生獎懲委員會議處；該學生對此行為引起軒然大波也感到很抱歉，並表達悔意。

    南市教育局表示，另針對學生如涉有司法調查部分，將啟動輔導機制，請學校與輔諮中心協助學生面對相關法律責任，並持續強化校內網路使用與法律責任宣導；網路不是法外之地，無論學生或社會大眾皆應審慎發言、善盡公民責任，避免散播不實訊息。

    教育局指出，昨天有民眾冒用市長大頭貼發布颱風停班課訊息一事，南市刑警大隊獲報後已展開調查。依據《災害防救法》第53條，明知為有關災害之不實訊息而進行通報者，將處30萬元以上50萬元以下罰鍰；若散播災害謠言或不實訊息，足以損害公眾或他人者，更可能面臨3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

    教育局說，學生間開玩笑可能會觸犯法律，特別以本次案例嚴正呼籲民眾勿以身試法，社群媒體已成為時下學生與民眾日常資訊交流的重要平台，但不實訊息的傳播會造成社會混亂與恐慌，甚至引發法律責任，後續將加強「媒體識讀與網路素養教育」，並結合校園課程、家長座談及市府跨局處資源，全面提升學生與市民辨識訊息真偽及正確使用社群的素養。

