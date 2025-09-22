在押杜秉澄狂喊冤「頭塞馬桶」疑自殘......台北看守所回應了

徐巧芯立委的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉詐團洗錢，圖為杜秉澄。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/09/22 12:47

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄因涉嫌協助詐欺集團以虛擬幣洗錢，台北地方法院一審依洗錢等罪分別判刑10年、15年，案件上訴中，兩人均仍延押禁見。不過，今卻傳出杜秉澄情緒失控，在舍房內將頭埋入馬桶並拒絕服藥；台北看守所回應，依羈押法第18條規定，已緊急上手銬保護個案安全與維護收容秩序，並即刻呈報法院裁准。

一審判決指出，杜秉澄受上游成員指揮負責水房運作，包括提領贓款、轉匯不同帳戶，甚至將資金兌換為虛擬貨幣，以掩飾犯罪所得，並陸續招募吳沂珊、林于倫及劉向婕加入，法院一審依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪，將劉女、杜男分別重判10年、15年。

請繼續往下閱讀...

高等法院8月29日裁定杜秉澄、劉向婕自9月7日起延押禁見2個月。9月4日開庭時，杜秉澄在庭上大吐苦水，稱合法幣商、否認協助詐團洗錢，並指羈押18個月是「不折不扣的冤獄」，甚至表示若將來被判有罪想自殺，並抱怨妻子受押「腳都要廢了」、伙食差、沒有人權。他於庭上獨白近半小時後，當天仍被還押。

本月10日上午，杜秉澄返回看守所後，情緒欠佳，先在舍房面對牆壁自言自語，隨後將頭埋入馬桶，管理員懷疑有自殘風險，立即呈報上級。所方依羈押法第18條規定，緊急戴上手銬以安撫情緒，當晚8時55分解除手銬；高院合議庭獲報後認定，當時情況緊急，使用手銬戒具有其必要性。

隔日（11日）下午，杜秉澄在所方交付藥物時拒不服用，並拒絕交出藥物。所方評估其可能擾亂秩序，再次呈報上級後，於下午5時52分施行強制上銬，排除風險後隨即呈報高院。高院認定，看守所施用手銬的做法符合羈押法第18條規定，並指示加強杜秉澄的安全維護。

台北看守所今回應，杜秉澄於9月10日、11日出現情緒不穩及失控脫序行為，所方依法規施用戒具以保護個案安全及維護收容秩序，並即時呈報法院裁准。看守所強調，倘若被告羈押期間再出現類似狀況，將持續安排專業輔導與醫療資源轉介，同時加強戒護，確保收容安全。

針對被告羈押期間倘有類似狀況，台北看守所強調，均安排專業輔導及協助轉介醫療資源，同時加強戒護，以維護個案收容安全。

