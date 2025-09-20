為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    李興文妻子遭詐報案批「只能等待」 淡水警分局回應了

    李興文因妻子網路交易遭詐騙損失，PO文「嚴厲譴責詐騙集團與失能政策」。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/20 17:45

    〔記者吳仁捷／新北報導〕藝人李興文因妻子在網路販賣物品，遭詐團詐騙20萬元，上網抨擊政府制度面打詐不足，尤其帶到「而令人更憤怒的是，當我們報警後，警方只能要求『等待』，等待？」，引發外界質疑，對此淡水警分局表示，19日下午受理，能理解被害人焦急，且是針對制度面抒發，強調位處第一線的警方責無旁貸，積極偵辦溯源。

    淡水警方表示，警方19日下午受理陳姓女子報案，稱其在臉書販售商品時，遭詐騙集團以假冒交貨便連結及銀行專員手法詐騙，損失20餘萬元。分局已啟動相關金流帳戶警示，調閱帳戶申登資料、資金流向、提款影像及涉案臉書、通訊軟體帳號資料，涉案網址亦將協請刑事局偵處，積極追查犯嫌身分，務求儘速緝捕到案。

    而案件發生後，員警以同理心安撫被害人情緒，耐心說明偵辦流程及後續司法程序，請被害人放心交由警方處理，並將持續保持聯繫，說明偵辦進度。

    據了解，李興文主要針對打詐制度面抒發，並非針對警方受理報案部分，但警方比照所有詐欺案，全力積極偵辦、溯源，堅守護打詐第一道防線。

    老婆遭詐騙！ 李興文報警被要求等待 震怒開砲：制度失能

