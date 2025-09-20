為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北三峽鳶山步道山難 警用機車爬坡救援摔傷男

    新北市三峽鳶山步道19日驚傳山難，員警騎機車先載救難人員上山，尋獲受困者及施救，隨後救難人員、員警合力抬患者下山，即時救回一命。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽鳶山步道19日驚傳山難，員警騎機車先載救難人員上山，尋獲受困者及施救，隨後救難人員、員警合力抬患者下山，即時救回一命。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/20 10:44

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區鳶山登山步道19日傍晚驚傳山難事故，44歲廖姓男子不慎摔倒受傷，無法自行下山，熱心山友發現報案求助，三峽警消獲報展開救援，但山路坡度過大，救護車受阻無法爬坡，警方爭取黃金救援時間，員警騎警用機車將其中一名救難人員載往登山口，加速尋獲受困男子，結果被認出山難男子為常出沒三峽老街的精障人士「阿強」，連忙將他固定送下山送醫，幸無大礙，警消合力完成山難救援。

    新北市110、119於19日下午6時許獲報，三峽鳶山步道傳出一名登山客摔倒受傷，當時救護車上山受阻，員警先載運搜救人員上山，由山友引導，搜救隊找到受傷的廖男，因摔傷無法行走，救難人員立刻以護木固定，以擔架協助搬運，歷經一個多小時，順利將他運下山，緊急送醫，因山區降雨，當時阿強脫水、失溫，幸及時獲救。

    案發之際，三峽派出所副所長江政哲、葉政豪帶隊前往協助，廖男被發現時意識清楚，雖然沒有生命危險，但疑似因智能障礙，無法清楚描述經過，初時也難以確認其身分；恰巧大埔特搜隊周姓隊員為三峽媽祖廟「興隆宮」轎班成員，他一眼認出受困男子為常在三峽老街興隆宮出入，綽號「阿強」的身心障礙者，警方進一步以相片人臉辨識，確認身分無誤，通知家屬也協助就醫，警方後續通知家屬前往照料。

    據了解，鳶山雖為郊山，但民眾常輕忽，最近常發生山難，三峽所一位員警前年也被發現在鳶山山難身亡；警方、消防單位呼籲，民眾登山時務必量力而為，應隨時注意自身狀況，儘量結伴同行並注意安全，以免發生危險。

    新北市三峽鳶山步道19日驚傳山難，員警騎機車先載救難人員上山，尋獲受困者及施救，隨後救難人員、員警合力抬患者下山，即時救回一命。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽鳶山步道19日驚傳山難，員警騎機車先載救難人員上山，尋獲受困者及施救，隨後救難人員、員警合力抬患者下山，即時救回一命。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽鳶山步道19日驚傳山難，員警騎機車先載救難人員上山，尋獲受困者及施救，隨後救難人員、員警合力抬患者下山，即時救回一命。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽鳶山步道19日驚傳山難，員警騎機車先載救難人員上山，尋獲受困者及施救，隨後救難人員、員警合力抬患者下山，即時救回一命。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽鳶山步道19日驚傳山難，員警騎機車先載救難人員上山，尋獲受困者及施救，隨後救難人員、員警合力抬患者下山，即時救回一命。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽鳶山步道19日驚傳山難，員警騎機車先載救難人員上山，尋獲受困者及施救，隨後救難人員、員警合力抬患者下山，即時救回一命。（記者吳仁捷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播