新北三峽鳶山步道山難 警用機車爬坡救援摔傷男

新北市三峽鳶山步道19日驚傳山難，員警騎機車先載救難人員上山，尋獲受困者及施救，隨後救難人員、員警合力抬患者下山，即時救回一命。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/20 10:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區鳶山登山步道19日傍晚驚傳山難事故，44歲廖姓男子不慎摔倒受傷，無法自行下山，熱心山友發現報案求助，三峽警消獲報展開救援，但山路坡度過大，救護車受阻無法爬坡，警方爭取黃金救援時間，員警騎警用機車將其中一名救難人員載往登山口，加速尋獲受困男子，結果被認出山難男子為常出沒三峽老街的精障人士「阿強」，連忙將他固定送下山送醫，幸無大礙，警消合力完成山難救援。

新北市110、119於19日下午6時許獲報，三峽鳶山步道傳出一名登山客摔倒受傷，當時救護車上山受阻，員警先載運搜救人員上山，由山友引導，搜救隊找到受傷的廖男，因摔傷無法行走，救難人員立刻以護木固定，以擔架協助搬運，歷經一個多小時，順利將他運下山，緊急送醫，因山區降雨，當時阿強脫水、失溫，幸及時獲救。

案發之際，三峽派出所副所長江政哲、葉政豪帶隊前往協助，廖男被發現時意識清楚，雖然沒有生命危險，但疑似因智能障礙，無法清楚描述經過，初時也難以確認其身分；恰巧大埔特搜隊周姓隊員為三峽媽祖廟「興隆宮」轎班成員，他一眼認出受困男子為常在三峽老街興隆宮出入，綽號「阿強」的身心障礙者，警方進一步以相片人臉辨識，確認身分無誤，通知家屬也協助就醫，警方後續通知家屬前往照料。

據了解，鳶山雖為郊山，但民眾常輕忽，最近常發生山難，三峽所一位員警前年也被發現在鳶山山難身亡；警方、消防單位呼籲，民眾登山時務必量力而為，應隨時注意自身狀況，儘量結伴同行並注意安全，以免發生危險。

