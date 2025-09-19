為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    國家防災日 台南鹽行消防分隊強化大學校園避難能力

    配合國家防災日，台南鹽行消防分隊前進南台科大演練地震避難及宣導校園防災。（消防局提供）

    2025/09/19 18:47

    〔記者劉婉君／台南報導〕響應國家防災日，台南市鹽行消防分隊前往南台科技大學宣導防火與防災觀念，強化大學師生面對災害時的應變能力與風險意識，並說明校園常見的火災來源，提醒注意日常的防火安全。

    台南市消防局分析，校園常見的火災發生原因，例如電線老化、不當使用電器、逃生出口阻塞、菸蒂亂丟等。鹽行消防分隊配合國家防災日全民地震避難演練活動，除了指導南台科大師生演練地震時的避難準則，「趴下、掩護、穩住 」3步驟，同時也宣導日常防火習慣，定期檢查電源線路、不要私拉亂接電線、不在禁火區域使用明火、保持滅火器材可用狀態。

    消防人員也示範滅火器操作方法及逃生路線規劃，提醒師生熟悉所在建築的安全出口，平時應先準備避難包、了解校內避難聚集點、家庭防災計畫。

    消防局長李明峯表示，學校是防災教育的前線，希望透過今天的宣導與演練，讓每位師生在遇到地震、火災等緊急情況時，能夠迅速判斷、冷靜應對，讓災害威脅降到最低，也把防火基本功練扎實，家庭與校園合力構築安全網。

