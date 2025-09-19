桃園女遭鋸齒刀割喉裸奔求救 恐怖情人自戕獲救收押

莊姓女子遭同居女友割喉，救護人員將其緊急送醫，所幸並無大礙。（警方提供）

2025/09/19 16:09

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區於15日晚間9時發生情殺案，54歲呂男趁同居莊姓女友洗澡時持鋸齒刀割傷莊女喉嚨再意圖輕生，莊女全身是血從6樓裸奔到附近超商求救，警消獲報後將2人送醫，呂男前天出院接受偵訊坦承，懷疑女友另結新歡才欲同歸於盡，檢察官複訊後向法院聲押，法官裁定收押未禁見。

法官認為，呂男偵訊時坦承檢方羈押聲請書所載犯罪行為，足見其犯罪嫌疑重大，考量呂男過去曾兩度遭司法機關通緝紀錄，且呂男的行為對社會秩序、莊女的生命安全造成不小的危害，此外檢方認為呂男有滅證之虞，主張應禁止接見與通信，但審酌本案並無其他共犯，作案兇刀也被查獲，相關證據均具備，案情已趨明朗，因此裁定收押未禁見。

檢警調查指出，呂男、莊女為同居男女朋友關係，呂男認為有第三者介入欲同歸於盡，竟趁莊姓女友洗澡時持鋸齒刀割其喉嚨，莊女嚇得跳起來顧不得穿衣服，用手摀者喉嚨從6樓租屋處跑到附近的超商求救，警消獲報沿著莊女沿路滴下的血跡進入兩人租屋處，發現呂男意圖輕生，由於失血過多已倒臥浴室內昏迷，所幸兩人送醫後都無生命危險，警方則依殺人未遂罪嫌移送。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

