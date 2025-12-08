為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    獨家》國會助理工會週五赴議場抗議 盼陳玉珍撤案、韓國瑜掛保證

    2025/12/08 15:55 記者林哲遠／台北報導
    立法院長韓國瑜。（資料照）

    立法院長韓國瑜。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引爆基層助理不滿。身兼國民黨發言人的立委牛煦庭今日表示，該案必須經過更縝密、周延的討論以後，再做定案，因此暫時還不會排案。對此，立法院國會助理工會幹部今日說，他們的訴求是希望委員撤案，除非立法院長韓國瑜給予保證，否則本週五將赴立院議場外抗議。

    一名工會幹部向本報表示，幹部們今日在內部群組中提出週五的抗議主題會定為要求將本案撤案，避免立法院在審議範圍內隨時可以重新啟動進行三讀，因為案子只要在裡面，國民黨只要有一天在委員會抽出逕付二讀，一個月後就能表決、三讀。

    幹部透露，週五抗議時間，預計會在上午立法院院會確認議事錄前就會前往抗爭，但同時也會擔心太早曝光屆時被立法院駐警阻擋、排除。此外，工會內部也正在擬稿，將在週五抗議後發給立法院長韓國瑜、朝野三黨團請求拜會的文書。

    「助理們真的是弱勢！」幹部坦言，如果立院派出一排警衛或保警阻擋助理，不讓他們拉布條抗議，倒霉的還是助理，屆時只能看韓國瑜的態度。

    不過，幹部也強調，目前去抗議的可能性很高，但如果陳玉珍在週五前撤案，或是韓國瑜願意出來保證「你們放心，我韓國瑜保證不會讓他們處理這個案子。」等狀況發展，他們屆時可能會調整是否抗議的行動。

    另，該名幹部也透露，其實他的老闆也是反對此提案，而且若助理加班費沒有用完，她就會將其繳庫，大部分委員都會把錢用完，但他老闆是沒有用到就沒有用到，不會刻意去使用完畢。

