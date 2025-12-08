馬防部爆集體涉詐！67軍人賣帳戶遭調查 檢證實：1上士收押禁見

連江地檢署製作各式宣導反詐圖卡，加強馬祖軍民的反詐騙意識，以免誤蹈法網。（圖為連江地檢署提供）

馬祖防衛指揮部（簡稱馬防部）爆發士官兵涉嫌集體勾串詐騙集團的軍紀弊案！疑有67名士官兵以直銷的單線聯繫模式，提供蝦皮人頭帳號與個人銀行帳戶供詐騙集團犯案，每月收取3000元到5000元不等的不法利益；馬防部已展開清查，將涉案的士官兵移送連江地檢署偵辦，未來依照涉案情節輕重懲處，最重恐列入汰除及判刑。連江地檢署透過新聞稿指出，檢方偵辦職業軍人曾姓上士等違反洗錢防制法等案件，11月6日拘提曾嫌與到案訊問後收押禁見，另外，涉案的66位士官兵清查偵辦中。

連江地檢署指出，2024年5月間啟動可疑帳戶預警中心機制，依據銀行通報情資，得知有異常帳戶涉嫌不法洗錢及逃漏稅捐行為，經立案指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局等機關偵辦，循線於今年11月6日同步搜索不法逃漏稅捐及洗錢集團，檢察官拘提曾姓上士到案偵訊後，認曾嫌涉案重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准，同日另訊問出租蝦皮賣家帳號的被告6人後飭回。

連江地檢署指出，本案尚有其他現役軍人逾60人，透過曾姓上士管道將蝦皮賣家帳號出租予不法集團，各該金流及用途是否涉及詐欺，將由連江地檢署指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心清查及馬防部全面清查中，經查明犯罪者，將嚴懲主嫌不貸。

連江地檢署指出，從2025年10月間與轄區軍方合作，進行全員識詐問卷調查及預防宣導，宣導主題包含虛擬貨幣、投資詐騙、感情詐騙、家庭代工、假檢警、假貸款、網路購物等，以免馬祖地區軍民受騙，甚至誤蹈法網。

