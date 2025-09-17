為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新北淡水公七公園抗議施工9人被移送 淡水警分局說明原委

    淡水警分局指出，自救會民眾昨天在工區外抗議，警方維持秩序平和落幕，但今日闖入工地內阻礙施工已逾越合法範圍。（淡水警分局提供）

    淡水警分局指出，自救會民眾昨天在工區外抗議，警方維持秩序平和落幕，但今日闖入工地內阻礙施工已逾越合法範圍。（淡水警分局提供）

    2025/09/17 15:53

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市公七簡易自然公園自救會反對市府在該址建置警消廳舍等，昨天、今（17）天前往工地抗議，昨天在工地外拉布條陳情，今日則因進入工地阻止施工砍樹遭到報警。淡水警分局說明，分局獲報後到場，經溝通協調未果，現場負責人提出刑法妨害自由及強制罪告訴，員警依法將9名自救會長林彥廷等人共9名成員強制帶離，並移送士林地檢署偵辦。

    淡水警分局指出，自救會成員昨天曾在工區外拉布條陳情，警方派員維持秩序，活動於傍晚平和落幕，已是展現警方保障民眾合法表達訴求權益的立場，但今日自救會成員闖入工地內拉布條靜坐抗議，影響工程也對自身產生危害，現場員警2度協調告知工地已依法取得建照、依規施工，民眾可合法表達意見，但阻擋、破壞或妨礙施工恐違法並危及公共安全；因自救會成員未配合，警方依法將現場9人（4男、5女）強制帶離，過程無人員受傷。

    淡水警分局說，全案依《刑法》第304條強制罪及第306條妨害自由罪移送士林地檢署偵辦；被捕9人均已依法通知家屬並委請律師到場協助，相關司法程序均依規定進行，呼籲民眾表達意見應於合法範圍內進行，勿以違法方式影響公共工程。

    此外，淡水警分局補充，公七公園一案，市府規劃建置新市派出所、淡海捷運及消防分隊共構工程，已完整都市設計審議，並對生態及環境影響進行評估；經樹木保護委員2次現勘，盤點移植34棵、移除100棵，所有移植及移除計畫均獲農業局核定，施工單位依核定計畫施工，兼顧樹保與新建警消廳舍需求。

    淡水警分局指出，自救會民眾昨天在工區外抗議，警方維持秩序平和落幕，但今日闖入工地內阻礙施工已逾越合法範圍。圖為昨日陳情。（淡水警分局提供）

    淡水警分局指出，自救會民眾昨天在工區外抗議，警方維持秩序平和落幕，但今日闖入工地內阻礙施工已逾越合法範圍。圖為昨日陳情。（淡水警分局提供）

    淡水警分局指出，自救會民眾昨天在工區外抗議，警方維持秩序平和落幕，但今日闖入工地內阻礙施工已逾越合法範圍。（淡水警分局提供）

    淡水警分局指出，自救會民眾昨天在工區外抗議，警方維持秩序平和落幕，但今日闖入工地內阻礙施工已逾越合法範圍。（淡水警分局提供）

    淡水警分局指出，自救會民眾昨天在工區外抗議，警方維持秩序平和落幕，但今日闖入工地內阻礙施工已逾越合法範圍。圖為昨日陳情。（淡水警分局提供）

    淡水警分局指出，自救會民眾昨天在工區外抗議，警方維持秩序平和落幕，但今日闖入工地內阻礙施工已逾越合法範圍。圖為昨日陳情。（淡水警分局提供）

