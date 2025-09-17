為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男持刀割喉女友後自戕雙雙獲救 狠男清醒稱感情生變想共赴黃泉

    莊女遭到呂男持刀刻喉，負傷衝超商求救。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    莊女遭到呂男持刀刻喉，負傷衝超商求救。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    2025/09/17 11:07

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市15日晚間9點多發生情侶吵架，54歲呂姓男子憤而持刀割喉50歲莊姓女友後再自戕，莊女全身是血、赤裸衝到附近超商求救，警、消獲報及時將2人送醫急救，目前莊女生命跡象轉趨穩定，但仍無法開口說話，呂男則已清醒並供稱，與女友感情生變才拿刀要共赴黃泉，警方對2人戒護中，預計明（18）日依殺人未遂罪嫌將呂男移送法辦。

    據悉，呂男與莊女交往約1年，同居在桃園區租屋處，鄰居經常看到2人出雙入對，近來雙方疑似感情生變，不時爭吵，15日晚間9點多，呂男隨手從廚房拿了鋸齒狀的刀子，朝正在洗澡的女友連砍多刀，莊女慘遭割喉，頸部不斷滴血，她顧不得沒穿衣服，負傷逃到附近1家超商求救，呂男則持同把刀在浴室自戕。

    警、消趕抵時，先將莊女送醫，她呼吸困難卻不斷說著「6樓有人」，警、消隨後前往呂男住處搜索，發現他已昏迷、左手腕滲血，緊急送醫保住一命。

    呂男清醒後供稱，是因不滿與女友感情生變，才會隨手拿刀要共赴黃泉；莊女仍在加護病房觀察，生命跡象轉趨穩定，只是還無法開口說話。

    呂男持刀割喉女友後自戕昏迷，同樣被送往醫院急救。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

    呂男持刀割喉女友後自戕昏迷，同樣被送往醫院急救。（資料照，記者鄭淑婷翻攝）

