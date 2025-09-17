為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    地點曝光！沙鹿少年凶嫌落網前藏身4小時 8年前槍擊要犯也躲這

    台中沙鹿17歲駱姓少年昨天涉嫌殺死20歲前女友，逃至彰化一家老字號賓館躲藏4個多小時後落網，老字號賓館在商業大樓內，並不醒目。（民眾提供）

    台中沙鹿17歲駱姓少年昨天涉嫌殺死20歲前女友，逃至彰化一家老字號賓館躲藏4個多小時後落網，老字號賓館在商業大樓內，並不醒目。（民眾提供）

    2025/09/17 10:34

    〔記者張聰秋／彰化報導〕「怎麼每次都是跑來這裡！」台中市沙鹿區17歲駱姓少年昨（16）日涉嫌持刀狂砍20歲顏姓前女友致死，事後逃往彰化市區一家老字號賓館躲藏4個多小時，台中警方昨天下午4點40分上門逮人帶回；其實8年前也曾有槍擊嫌犯藏匿在這家賓館，消息一出引發地方熱議。

    警方調查，命案發生在昨早9點51分，駱姓少年犯案後騎無牌機車逃逸，約中午12點左右，坐計程車到彰化市三民路的三民賓館入住。該館位於商業區一棟舊大樓10樓，外觀低調，不易察覺。台中鎖定線索，昨天下午3點半左右，便衣警察分批進入賓館，直到4點40分順利逮人，過程低調迅速。

    嫌犯落網後藏身處曝光，大樓附近商家聽聞驚呼：「哦～又跑來這裡！怎麼每次都是跑來這裡！」

    經查，2017年也有兩名槍擊嫌犯在犯案後躲進這間賓館，其中一人還曾開槍拒捕，當時驚動大批警力。如今老字號的賓館再度成為藏匿地點，讓人訝異！

    台中沙鹿命案少年落網前藏身4小時在彰化市區老字號的三民賓館，8年前槍擊嫌犯也曾藏這裡。（民眾提供）

    台中沙鹿命案少年落網前藏身4小時在彰化市區老字號的三民賓館，8年前槍擊嫌犯也曾藏這裡。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播