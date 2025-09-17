地點曝光！沙鹿少年凶嫌落網前藏身4小時 8年前槍擊要犯也躲這

台中沙鹿17歲駱姓少年昨天涉嫌殺死20歲前女友，逃至彰化一家老字號賓館躲藏4個多小時後落網，老字號賓館在商業大樓內，並不醒目。（民眾提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「怎麼每次都是跑來這裡！」台中市沙鹿區17歲駱姓少年昨（16）日涉嫌持刀狂砍20歲顏姓前女友致死，事後逃往彰化市區一家老字號賓館躲藏4個多小時，台中警方昨天下午4點40分上門逮人帶回；其實8年前也曾有槍擊嫌犯藏匿在這家賓館，消息一出引發地方熱議。

警方調查，命案發生在昨早9點51分，駱姓少年犯案後騎無牌機車逃逸，約中午12點左右，坐計程車到彰化市三民路的三民賓館入住。該館位於商業區一棟舊大樓10樓，外觀低調，不易察覺。台中鎖定線索，昨天下午3點半左右，便衣警察分批進入賓館，直到4點40分順利逮人，過程低調迅速。

嫌犯落網後藏身處曝光，大樓附近商家聽聞驚呼：「哦～又跑來這裡！怎麼每次都是跑來這裡！」

經查，2017年也有兩名槍擊嫌犯在犯案後躲進這間賓館，其中一人還曾開槍拒捕，當時驚動大批警力。如今老字號的賓館再度成為藏匿地點，讓人訝異！

台中沙鹿命案少年落網前藏身4小時在彰化市區老字號的三民賓館，8年前槍擊嫌犯也曾藏這裡。（民眾提供）

