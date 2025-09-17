一次3000元！男子當車手詐520萬 囂張嗆「沒錢賠」判刑4年

彰化鍾男加入詐騙集團擔任車手，短短一週就出手3次，詐得520萬元贓款。彰化地院依加重詐欺等罪，判處有期徒刑4年，並獲准民事求償520萬元。（資料照）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣鍾姓男子為賺快錢，加入詐騙集團擔任車手，每完成一次任務就能取得3000元報酬。他依照指示偽裝投資公司員工，持假識別證、印章等文件跟被害人面交取款，短短數日內三度出手，共詐得520萬元。彰化地院審理後，依加重詐欺、行使偽造文書及洗錢等罪，判處有期徒刑4年，並宣告沒收9千元犯罪所得。被害人同時提出民事求償，鍾男才知事情大條，哭喊「都沒錢了」。

判決書指出，鍾男於2024年4月間加入暱稱「超夢」的詐騙集團，擔任負責取款的「車手」，為取信被害人，集團為他偽造投資公司員工的識別證、印章及公司送款憑證等文件。鍾男則依指示，兩度假冒投資公司員工進行面交，每次成功取款就可獲得3000元報酬。

判決書指出，詐團透過網路投資廣告誘騙民眾，要求加入LINE群組，再不斷追加投資。去年4月18日晚間，鍾男假冒「某國際投資股份有限公司」陳姓員工，在花壇鄉某超商向鄭姓被害人收取150萬1100元。同年4月11日與19日，他又在永靖鄉一處空地，兩度向羅姓被害人收走300萬元與70萬元。每次得手後，他僅留下3000元酬勞，其餘款項依指示放置指定地點交由上游成員收走，以製造金流斷點。

彰化地院審理，鍾男辯稱，只是「臨時打工」。法官認為，鍾男犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造特種文書罪等，其中針對鄭姓被害人的部分判刑2年，對羅姓被害人部分則判刑2年6月，最終應執行有期徒刑4年。

2名受害人同時向鍾男提出民事求償，但鍾男表示「沒有意見」，但也兩手一攤，當庭直言「我沒有辦法賠償這麼多錢，我收到的款項都交給上手了，也忘記有沒有拿到報酬。」態度絲毫不見悔意。

