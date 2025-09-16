為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    陸軍上校政戰主任當「月老」查下屬個資 肩膀上的星星飛了

    海軍陸戰隊66旅前政戰主任劉姓上校幫妻子查同事男友個資遭起訴。（資料照）

    2025/09/16 11:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕海軍陸戰隊66旅前政戰主任劉姓上校的林姓妻子在房仲業服務，林女的劉姓女同事與黃姓現役軍人交往時，拜託林女幫忙查一下黃男，林女請丈夫幫忙，劉男透過電子兵資系統查出黃男確實為現役軍人，將黃男個資傳給林女，再由林女轉給劉女，黃男得知此事後不爽提告，劉姓上校被高雄地檢署依違反個資法起訴，準備掛上肩膀的星星恐怕飛了。

    檢方指出，從事房仲業的劉女（27歲）在買賣房屋時結識黃姓軍人，兩人於2022年12月交往，劉女想知道男友在軍中的狀況，於是請丈夫為高階軍官的林姓女同事（46歲）幫忙調查，林女允諾後傳訊給劉姓上校（47歲），還跟丈夫交代「秘書認真了，有空查一下」。

    劉男接到老婆的「指令」，於是交代陳姓保防官（38歲）調查黃姓軍人的個資，陳男查完後把黃男兵籍資料交給劉姓上校，劉男再傳「陸軍、無懲處、當兵4年，有這個人」的訊息給老婆，林女再把訊息轉給劉女。

    不過，劉女和黃男短暫交往後分手，2023年4月又跟陳姓士官交往，劉女用同樣手法請林女幫查，林女再請丈夫協助，將陳姓士官的兵籍資料傳給劉女；而黃男疑與林女分手後心有不甘，得知林女竟透過軍中長官查過他的底細於是向上級檢舉。

    劉男得知自己被調查，趕緊和陳姓保防官串證，打算謊稱是因為發生車禍才會查詢黃男個資，但說詞被檢方識破後，劉、陳兩人被依違反個資法起訴，而劉男的林姓妻子和劉女因犯後態度良好，被檢察官處分緩起訴，但須各向公庫支付3萬及5萬元。

