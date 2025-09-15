花蓮男開車摔落30公尺深山谷 命大獲救

花蓮縣一名50多歲男子昨晚8點多開車行經壽豐鄉重光部落的產業道路時，不慎滑落邊坡約30公尺深的山谷，打電話向119求救。（消防局提供）

2025/09/15 07:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣一名50多歲男子昨晚8點多開車行經壽豐鄉重光部落的產業道路時，不慎滑落邊坡約30公尺深的山谷，打電話向119求救，由於現場道路狹窄、偏僻，消防人員使用人力搬運救援器材，搜救人員到達現場立即架設繩索進行救援，約晚間10點30分，順利將民眾救出，患者身體多處挫傷，意識清楚，立即送往醫院救治。

花蓮縣消防局指出，14日約晚間8點多，接獲一起救護案件，地點於壽豐鄉重光部落產業道路，車輛滑落約30米處，立即派遣壽豐分隊、第二大隊及特搜大隊前往支援，搜救人員到達現場，立即架設繩索。救難人員說，現場地形崎嶇、照明不足，傷者聽到救難人員聲音，在邊坡下按喇叭、開大燈定位，傷者很幸運卡在邊坡上沒有在往下翻，否則後果不堪設想。

請繼續往下閱讀...

目前警方與相關單位正進一步釐清事故發生原因，不排除天候或路況因素。也提醒民眾，偏遠山區道路地形險峻，夜間行車務必小心，以免發生意外。

花蓮縣一名50多歲男子昨晚8點多開車行經壽豐鄉重光部落的產業道路時，不慎滑落邊坡約30公尺深的山谷，打電話向119求救。（消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法