    首頁　>　社會

    花蓮男開車摔落30公尺深山谷 命大獲救

    花蓮縣一名50多歲男子昨晚8點多開車行經壽豐鄉重光部落的產業道路時，不慎滑落邊坡約30公尺深的山谷，打電話向119求救。（消防局提供）

    花蓮縣一名50多歲男子昨晚8點多開車行經壽豐鄉重光部落的產業道路時，不慎滑落邊坡約30公尺深的山谷，打電話向119求救。（消防局提供）

    2025/09/15 07:10

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣一名50多歲男子昨晚8點多開車行經壽豐鄉重光部落的產業道路時，不慎滑落邊坡約30公尺深的山谷，打電話向119求救，由於現場道路狹窄、偏僻，消防人員使用人力搬運救援器材，搜救人員到達現場立即架設繩索進行救援，約晚間10點30分，順利將民眾救出，患者身體多處挫傷，意識清楚，立即送往醫院救治。

    花蓮縣消防局指出，14日約晚間8點多，接獲一起救護案件，地點於壽豐鄉重光部落產業道路，車輛滑落約30米處，立即派遣壽豐分隊、第二大隊及特搜大隊前往支援，搜救人員到達現場，立即架設繩索。救難人員說，現場地形崎嶇、照明不足，傷者聽到救難人員聲音，在邊坡下按喇叭、開大燈定位，傷者很幸運卡在邊坡上沒有在往下翻，否則後果不堪設想。

    目前警方與相關單位正進一步釐清事故發生原因，不排除天候或路況因素。也提醒民眾，偏遠山區道路地形險峻，夜間行車務必小心，以免發生意外。

    花蓮縣一名50多歲男子昨晚8點多開車行經壽豐鄉重光部落的產業道路時，不慎滑落邊坡約30公尺深的山谷，打電話向119求救。（消防局提供）

    花蓮縣一名50多歲男子昨晚8點多開車行經壽豐鄉重光部落的產業道路時，不慎滑落邊坡約30公尺深的山谷，打電話向119求救。（消防局提供）

