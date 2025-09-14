為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    以為車禍撞死人！南投男想不開尋短 多打1通電話結果可能不同

    2025/09/14 23:59
    委姓男子氣爆前幾天才在草屯發生車禍，撞到機車騎士。（民眾提供）

    委姓男子氣爆前幾天才在草屯發生車禍，撞到機車騎士。（民眾提供）

    上月8日埔里民宅發生瓦斯氣爆，屋內的委姓男子有70%的燒燙傷。（資料照）

    上月8日埔里民宅發生瓦斯氣爆，屋內的委姓男子有70%的燒燙傷。（資料照）

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮上月發生民宅瓦斯氣爆，嚴重燒燙傷的魏姓男子傷重死亡，過世後才收到交通違規罰單。妻子詢問警方罰單問題，員警告知魏男因路塌調撥車道，不慎逆向行駛撞到騎士，騎士多重骨折住院中。魏妻泣訴，魏男以為撞死人憂心賠不起而想不開，若能打電話詢問警方，結果可能不同。

    埔里鎮市區1間民宅上月8日發生瓦斯氣爆，爆炸威力猛烈，房子玻璃炸開、碎片四散，屋內的57歲魏姓男子有70%燒燙傷，送醫救治多日，於8月26日傷重死亡，南投縣生活重建協會理事長邱慶禧經引介協助家屬喪葬費用，看到靈堂上的照片大吃一驚，原來魏男是8月2日在草屯中潭公路鱸鰻潭段發生車禍的人。

    邱慶禧指出，因連日豪雨中潭公路鱸鰻潭段東向路段坍方，8月2日西向路段調撥內側車道，供東向車輛行駛，魏男開車由東往西，應走外側車道，但卻誤走內側車道，撞到由西往東的機車騎士，機車騎士倒地不起。

    邱慶禧當時行經趕緊打119和110報案，因要趕著送菜回協會，因此跟開車的魏男表示「已經報警和叫救護車！」，魏男表示會等警方到場。

    邱慶禧日前接獲協助弱勢家庭喪葬費的請求，當把喪葬費交給魏男的妻子時，魏妻告訴邱慶禧，8月2日先生返家只說「撞死人了！」。想不到8日就發生瓦斯氣爆，而先生在加護病房時家裡接到逆向行駛違規罰單，打電話詢問警方如何處理，才知其夫是在中潭公路鱸鰻潭段逆向撞到機車騎士，騎士多重骨折還在住院。她說，如果瓦斯氣爆前，先生能打電話給警方，探詢騎士的狀況，也許就不會想不開。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播