9/11 今彩539頭獎開2注！800萬獎落桃園、花蓮

9月11日開獎的第114000221期今彩539頭獎開出2注，第114000073期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/09/11 22:12

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕9月11日開獎的第114000221期今彩539頭獎開出2注，分別由桃園市龜山區大華里文化五路169號「超彩王彩券行」、花蓮縣花蓮市民生里中正路572號1樓「億桶金彩券行」開出，第114000073期威力彩頭獎則摃龜。

第114000073期威力彩中獎號碼為「第一區：11、18、21、27、31、35。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共42注中獎，每注可得2萬元；伍獎共161注中獎，每注可得4000元；陸獎共1257注中獎，每注可得800元；柒獎共2252注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2686注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7654注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8451注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第114000221期今彩539中獎號碼為「06、18、26、28、36」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共199注中獎，每注可得2萬元；參獎共6451注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1295注中獎，每注可得50元。

第114000221期39樂合彩中獎號碼為「06、18、26、28、36」。四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共266注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1209注中獎，每注可得1125元。

第114000221期3星彩中獎號碼為「185」。壹獎共107注中獎，每注可得5000元。

第114000221期4星彩中獎號碼為「5700」。壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法