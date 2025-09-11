憾!小二男童跳躍通過走道 撞到罕病女同學害骨折代價曝光

教室桌椅走道示意圖，與新聞事件無關。（記者王俊忠攝）

2025/09/11 00:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1所小學二年級的洪姓男童，在教室內1次頑皮的跳躍，傷到患有罕病的女同學，男童與其父母要付出53萬1千多元的高額代價。

與洪童是同班的被害女童，是纖維性骨失養症的罕病患者。女童與父母主張，2023年5月30日中午12點半的午休時間，女童在教室站在桌子與桌子間的走道（約僅1人可通行的寬度）與同學聊天時，洪童明知無法行走通過、也未要求女童禮讓，竟以跳躍方式通過走道，碰撞、踩踏到女童的身體與腿部，造成女童受傷倒地。

女童方面說，女童受到左側股骨幹骨折，要向洪童及洪的父母共求償包括住院醫療、看護、復健、輔具費及精神慰撫金等共145萬多元。

洪童與其父母認為，女童是罕病患者易生骨折傷害，她卻以不良姿勢站在走道間與其他同學聊天，洪童欲經過走道、以前後腳跨越方式通過，女童察覺、快速把曲折的左腿抽回撞到桌腳，造成運動慣性受傷與原本裝鋼板的左大腿骨頭再斷裂，洪童沒有碰觸到女童。洪童不知女同學是罕病者、洪童父母也不知情，無從監督兒子；女童本身有姿勢不當的過失，應減免洪童的責任，案發後約1個月，洪童即轉校，未對女童精神層面有巨大影響。

案發後隔天，學校老師訪談多位同班學生，有目擊學生說是洪童跳的過程撞到女童，女童站著就哭了；有學生表示看到洪童撞到女童。此外，醫院診斷X光可見女童左側股骨的骨折很明顯，骨折處骨頭明顯分離、呈大角度變形，判定骨折是外力所致，不是疾病本身引起的。一審法官認為足見女童傷勢是洪童造成，洪童應負侵權賠償責任。

台南地院合議庭查認，女童在此傷害事件並無過失，女童的傷勢是洪童跳躍通過走道、不慎撞到女童所致；另，洪童行為時是限制行為能力人，洪童的父母有監督疏懈的責任，須與洪童負起連帶賠償責任，統計洪童與其父母應對住院醫療、輔具、看護、復健、復健交通等費用與慰撫金，共賠償53萬1千多元給女童；可上訴。

