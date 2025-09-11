為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    男童撞傷罕病女同學判賠 南市教局：教室、走廊應避免奔跑、跳躍

    台南市教育局呼籲各級學校應加強校園安全教育。（資料照）

    台南市教育局呼籲各級學校應加強校園安全教育。（資料照）

    2025/09/11 00:00

    〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南1所小學男學生在教室，不慎碰撞導致女同學骨折受傷，教育局呼籲各級學校應全面加強學生的校園安全教育，並提醒師生與家長共同重視日常行為規範與活動中的安全細節，讓每1個看似微小的舉動，都能確保學生的人身安全。

    教育局指出，學校是學生日常生活與學習的重要場域，良好的行為規範與安全意識必須從小扎根。尤其在教室、走廊等空間有限的場所，學生應避免奔跑、跳躍等可能造成危險的行為，以保障自己與同儕的安全。

    教育局強調，教師應在日常教學中持續融入「安全教育」，透過課程設計、主題活動及情境演練，培養學生對校園潛在風險的認知與正確的應對能力。同時也重申，學生安全是學校教育的基本責任，不僅須落實硬體設施的維護，更應建立以「尊重、關懷與責任」為核心的校園文化。

    為強化各校的安全管理機制，教育局將持續透過校園安全巡檢及不定期入校訪視，協助學校全面落實安全教育，打造一個讓所有學生都能安心學習、快樂成長的友善校園環境。

    相關新聞

    憾!小二男童跳躍通過走道 撞到罕病女同學害骨折代價曝光

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播