男童撞傷罕病女同學判賠 南市教局：教室、走廊應避免奔跑、跳躍

台南市教育局呼籲各級學校應加強校園安全教育。（資料照）

2025/09/11 00:00

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南1所小學男學生在教室，不慎碰撞導致女同學骨折受傷，教育局呼籲各級學校應全面加強學生的校園安全教育，並提醒師生與家長共同重視日常行為規範與活動中的安全細節，讓每1個看似微小的舉動，都能確保學生的人身安全。

教育局指出，學校是學生日常生活與學習的重要場域，良好的行為規範與安全意識必須從小扎根。尤其在教室、走廊等空間有限的場所，學生應避免奔跑、跳躍等可能造成危險的行為，以保障自己與同儕的安全。

教育局強調，教師應在日常教學中持續融入「安全教育」，透過課程設計、主題活動及情境演練，培養學生對校園潛在風險的認知與正確的應對能力。同時也重申，學生安全是學校教育的基本責任，不僅須落實硬體設施的維護，更應建立以「尊重、關懷與責任」為核心的校園文化。

為強化各校的安全管理機制，教育局將持續透過校園安全巡檢及不定期入校訪視，協助學校全面落實安全教育，打造一個讓所有學生都能安心學習、快樂成長的友善校園環境。

