搶車位被擋先罵人! 台南「逆向伯」慘收紅單

台南一名騎士衝入對向車道，還對擋在車格前的婦人惡言相向。（翻攝自網路）

2025/09/10 16:10

〔記者王捷／台南報導〕疑為搶機車停車位，台南一名騎士日前衝入對向車道，還對另一名擋在車格前的婦人惡言相向，在後方的汽車駕駛則怒罵騎士，逆向還先罵人，警五分局已依逆向開單，同時呼籲理性駕駛。

這段逆向停車案例發生在5日，影片今天被上傳youtube頻道「WoWtchout」，騎士自路邊起步後，未依導引線維持既有車道，直接切入對向來車道，迫使對向車輛緊急減速閃避，雙方停車理論數十秒後各自離去。

請繼續往下閱讀...

五分局開元所長洪士雄說，影片的違規狀況是「不依規定駛入來車道」，依法可處600至1800元罰鍰，警方已完成舉發程序，依現行條文，駕駛在道路上爭道行駛，包含不按遵行方向、在單車道並行、不依規定駛入來車道等，都是違規態樣，最高可處1800元罰鍰。

另外，警方也呼籲理性駕駛，尤其在公眾場合遇到爭執時應冷靜，若涉及行車糾紛可蒐證報案，避免口角升級不但影響用路秩序，還可能因此構成公然侮辱，例如影片中的汽車駕駛，與騎士口角後，將影片上傳到youtube出氣，但有可能被逆向騎士拿來當證據提告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法