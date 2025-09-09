高雄楠梓右昌公園出現打槍男 警追緝並加強巡邏

楠梓警分局加昌所加強右昌公園巡邏安定民心。（民眾提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市楠梓區右昌公園被民眾目擊一名打槍男，該名男子涉嫌裸露下半身，在公園內打手槍，民眾發現大聲喝斥，打槍男情急光著下半身快跑逃離；民眾PO網變態出沒，提醒大家小心！楠梓警方今表示，全力追緝中，朝向妨害風化罪偵辦，並加強巡邏安定民心。

警方調查，一名女子與友人於9月7日深夜23時許，在楠梓區右昌公園遛狗，突見公廁旁出現打槍男，蓋著布裸露下半身，旁邊有托嬰中心，還有外籍女子在旁邊唱歌、跳舞。

女子友人當場大聲喝斥打槍男，只見打槍男情急下，來不及穿褲子，直接光著下半身，跑了公園半圈，往公園旁小巷逃竄。

女子熱心社群網站PO文「楠梓區右昌公園變態出沒」，描述目擊打槍男經過，提醒到公園運動或接送小孩的家長要小心，務必提高警覺！

楠梓警分局今表示，接獲民眾報案打槍男後，已積極擴大調閱周邊監視器畫面，持續調查釐清當事人身分，全案朝妨害風化罪方向偵辦。

警方並派員加強巡邏右昌公園，維護民眾安全，同時加強查緝不法，讓民眾放心到公園玩樂。

楠梓警分局加昌所加強右昌公園巡邏安定民心。（民眾提供）

