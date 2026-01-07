揭台共產黨收紅錢卻被判無罪 張育萌：行政權成民主第一道防線

針對「台灣人民共產黨」違法集會，南市警方昨依法拆除違法設施。（擷取自黃偉哲臉書）

針對「台灣人民共產黨」在台南新營區播放中國國歌並懸掛五星旗一事，台南市政府昨依法拆除違法設施，市長黃偉哲強調國家的尊嚴不容踐踏。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，台灣人民共產黨主席林德旺過去已多次用違建高掛挺共匾額及五星旗，檢方深入調查更發現有中共介選的痕跡，選舉期間涉嫌發給走路工每個人500元，費用就是中共買單，雖然法院以「這些行為都發生在官方公告正式『候選人』之前」判其無罪，但張育萌強調，獨裁國家永遠會不擇手段，利用民主摧毀民主，這時行政權就成了民主的第一道防線。

張育萌在臉書發文指出，選對縣市長有多重要？用違建挑釁國家尊嚴，結局就是被怪手剷成廢墟。

張育萌表示，黃偉哲昨宣布，新營的「共產黨違建基地」紅屋，市府直接派怪手拆掉。這座「共產黨紅屋」完全就是在挑釁公權力——早在2018年，新營魚塭旁就出現紅漆的鐵皮「天后宮」，門口高掛「台灣人民共產黨，兩岸一家過好日子」匾額，重點是還用簡體字寫。

張育萌說明，台南市府當時追查，發現整座建物沒有建築許可，完全就是違建，隔年鐵腕拆除。荒謬的是，3年後，原址違建竟然原地重生，居民和公務員都傻眼，市府再次強制拆除，這已經是第2次把共產違建變成廢墟。

沒想到，上禮拜元旦，台灣人民共產黨主席林德旺，又在號召黨員跑來這座「重建基地」，大辦「升旗典禮」。林德旺升的是五星旗，唱的是中國國歌。你在台灣歌頌共產黨，用違建掛五星旗，下次見到的，當然就是台南市府派來的怪手。第3次拆屋，把屋體和五星旗座通通剷成瓦礫堆。

張育萌指出，這位林德旺，以前是國民黨員，還當到國民黨的台商黨代表，和第19屆中央委員。後來，他成立「台灣人民共產黨」—台灣本來就是民主國家，成立政黨和選舉競爭都很正常。問題是，林德旺並不只是表達理念。他可是直接被《反滲透法》起訴。

張育萌表示，北檢深入調查發現，從2018年地方選舉開始，就有中共介選的痕跡。那年，雲南省台辦主任張朝德叫林德旺選台南市議員，國台辦政治局副局長趙鋼甚至建議，用「無黨籍選」增加勝算。選戰期間，林德旺直接傳訊息問雲南昆明台辦主任馮美瓊說「現用共產黨在台灣選市議員，是否能資源相助？」到了快投票的11月，林德旺又問雲南台辦處長沈國林說「上次請你幫忙之事，是否能執行？」沈國林竟然也回覆說需要「年度計畫和時間」。

張育萌說，2022年地方選舉，檢方又查獲，中國指示林德旺，提名同黨副主席選台北市議員，結果，選舉期間涉嫌發給走路工每個人500元，費用就是中共買單。檢方分析時間軸主張，林德旺替中共在台灣滲透長達10年，接受的資助超過90萬元。北檢襄閱主任檢察官蔡偉逸就嚴正提醒，林德旺受境外敵對勢力滲透來源指示，「企圖深入議會，以嚴重危害我國主權及自由民主憲政秩序」，希望法院可以從重量刑。

張育萌指出，結果去年法院直接判無罪。理由是「這些行為都發生在官方公告正式『候選人』之前」。白話來說就是，雖然你說要參選，最後也參選了，但發生滲透行為的當下還不是「候選人」。

張育萌直言，這不是單一個案，其實反而是民主國家的常態—面對國家安全的危害，立法懲罰時，常常必須顧及言論自由與參政權，把國家要懲罰的「滲透行為」規範得很嚴格。這也導致法官在判案時，容易用很嚴格的標準，檢視檢察官提起公訴的內容，最後，中共滲透的介選案件，最後經常「無罪」。

張育萌強調，這是民主的難題—我們面對的是狡猾的中共，獨裁國家永遠會不擇手段，利用民主摧毀民主。在司法體系裡，國家必須極度謹慎，因為一旦劃錯線，就會傷到言論自由和參政權。這時候，行政權就成了民主的第一道防線。

張育萌質疑，違建就是違建，不管你掛什麼旗、唱哪一國的國歌，公權力不會因為政治挑釁而退讓。林德旺7年蓋了3次「共產違建」，每一次，台南市府都用同樣的方式回應—依法拆除，沒有猶豫。他也強調，這不是意識形態之爭，這是國家尊嚴的底線。

張育萌指出，選對縣市長有多重要？當司法前進得很緩慢、法律還在補破洞時，縣市政府挺不挺得直腰桿、敢不敢動手，決定了在最日常層面的民主，會不會輕易地被試探、被一步步侵蝕。

