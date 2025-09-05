討債3人組鐵鎚痛毆、潑酒精膏點火凌虐！上訴和解反被加重改判

洪男等人討債未果，涉嫌凌虐債務人，雖賠償和解，但因手段殘忍，被高雄高分院從重量刑。（記者鮑建信攝）

2025/09/05 07:10

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市侯姓男子因欠錢，遭洪男等3人涉嫌持鋁棒、鐵鎚毆打遍體鱗傷，甚至雙腳被潑酒精膏點火凌虐，高等法院高雄分院認為惡性重大，縱使上訴賠償和解，仍然從重改判，相當罕見。

橋頭地檢署指出，綽號「蘑菇」的洪男因不滿侯男積欠6萬5千元，夥同綽號「志朋」陳男和「小牛」的另名陳男找侯男理論，並於2023年3月29日晚間，先由「小牛」在前金區超商對侯男放話：「不要逼我翻臉」、「如果敢逃跑試試看」等語。

請繼續往下閱讀...

侯男被迫搭計程車，到仁武區左營茶行後，「志朋」強迫他下跪，洪等3人則分持鋁棒、鐵鎚痛毆，造成侯男頭部、左右大腿等傷勢，他並被粗繩、粗膠帶綑綁身體、手腳及遮蔽眼部。隔天上午，洪男持酒精膏淋於侯男雙腿後點火燃燒，導致雙下肢2至3度燒傷。

地院依傷害罪，分別判處洪、「志朋」和「小牛」有期徒刑1年、10月和9月，洪等3人不服上訴﹔檢方則認為未和解，要求從重量刑。

高雄高分院審理期間，洪等人雖賠償共35萬元，但因手法殘忍、惡毒，導致侯男進行清創手術，仍從重改判1年8月、1年4月和1年2月，仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法