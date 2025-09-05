遭「幻想水果刀」誣陷判無罪 他討10萬被法官拿翻譯書打臉

陳男控郭男幻想「水果刀」誣告，無端陷殺人未遂官司，求償10萬。台南地院卻引用遠流翻譯書認記憶會扭曲，認非惡意捏造，駁回上訴。（資料照）

2025/09/05 05:55

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子控告郭姓男子誣告，因郭男幻想出「30公分水果刀」情節，害自己無端涉入殺人未遂案件，求償10萬。台南地方法院民事合議庭引用兩本遠流出版社的翻譯書《大腦的秘密檔案》、《透視記憶》，認為人的記憶是「加工後的認知結果」，駁回陳男上訴。

2023年6月間，陳男與郭男搭朋友的車，結果在車內吵架，陳男推擠、拉扯郭男，造成郭男左手肘、左膝與頸部擦挫傷。郭男報警時稱陳男持30公分水果刀架在他脖子上，並向檢方提告殺人未遂與傷害罪。

雖然檢察官最後僅以傷害罪起訴，刑事庭一、二審均判陳男無罪確定，但陳男轉而提起民事訴訟，主張郭男虛構刀械情節，嚴重侵害其名譽。

民事合議庭調查後認為，郭男確實於事發後就醫，診斷結果與其陳述相符；且他在警詢、偵查與庭訊中一再表示「感覺到刀子架在脖子上」，頸部也留下淺痕。

法院並引用專書內容，說明人類記憶並非全能精準的重現系統，而是受大腦不同區域功能影響，長期記憶儲存在顳葉，程序記憶存在殼核，潛意識記憶可能存在於杏仁核。記憶往往經過加工，可能遺忘、扭曲或錯置，但這屬於經驗歷程的自然結果，難以直接推定為惡意捏造，陳男未能舉證郭男有侵權行為，所以駁回上訴，全案不可以再上訴。

