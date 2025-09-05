獨家》可供70萬人吸食！駕遊艇接運黑市6億元大麻 判囚9年罰百萬

海巡人員從劉冠德駕駛的遊艇上，查獲黑市價格逾6億元的大麻。（屏檢提供）

2025/09/05 00:30

〔記者李立法／屏東報導〕毒品走私集團買通台灣船長劉冠德等人，利用出租遊艇在海上接運黑市價格逾6億元的322公斤大麻，所幸被海巡即時攔截未流入市面，檢方陸續逮捕7名運毒共犯，全案依運輸第2級毒品等罪起訴後，屏東地院分別判處劉冠德等7人9年不等徒刑，併科以100萬元不等罰金，可上訴。

檢方調查，真實身分不詳、暱稱「柬埔寨宋哥」等人組成的毒品走私集團，找上台灣男子陳鼎祥代為尋找船長出海接運毒品，陳男於是透過友人葉首睿協助找上熟悉屏東南部海域的劉冠德擔任船長運毒，並約定報酬為100萬元，去年10月15日，劉冠德在恆春鎮後壁湖漁港駕駛租用的遊艇後搭載同夥許偉翔出海接運毒品。

劉、許兩人接獲走私集團指示在恆春外海等待約1天後，從船籍不詳的木殼漁船接運淨重約322公斤的第2級毒品大麻，旋即將遊艇開往枋山鄉海域，由在岸邊等待的盧洸亦等多名運毒成員負責接應上岸，但劉男駕駛遊艇返航途中，被海巡單位發現形跡可疑，在距岸約1海浬處將遊艇攔截，起獲黑市逾6億元的大麻毒品，當場將劉、許2人逮捕，在岸邊等待接應的盧洸亦等人聯繫不上劉、許2人，見情況不對，一哄而散。

檢警事後循線將其他涉案5嫌逮獲，並向法院聲押劉冠德等運毒7嫌獲准，檢方初估查獲的大麻若製成大麻菸，可提供70萬人吸食，如成功闖關，將嚴重戕害國人身心健康及社會秩序。

屏東地院最近審結此案，合議庭認為劉、陳、許等主要運毒成員，犯後坦承犯行，並供出其他共犯，依法酌減其刑，依共同犯運輸第二級毒品罪判處劉冠德9年徒刑、併科罰金100萬元；陳鼎祥判刑8年、罰金80萬元；許偉翔判刑7年6個月、罰金20萬元；葉首睿判刑7年、罰金15萬元；另依私運管制物品進口罪判處盧洸亦2年10個月徒刑、罰金18萬元；簡睿廷判刑1年7個月、罰金7萬元；陳唯善判刑1年6個月、罰金6萬元。

海巡人員在遊艇上查獲黑市價格逾6億元的322公斤大麻。（屏檢提供）

海巡人員查獲黑市價格逾6億元的322公斤大麻。（屏檢提供）

