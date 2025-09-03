掌摑腳踹、壓制在地 竹市幼兒園虐童3人判刑 負責人判4年

竹市幼兒園負責人、園長、教保員聯手虐童還嘲諷有病、給他死，均遭新竹地院判刑。（情境照）

2025/09/03 17:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已停業新竹市光復路博玉幼兒園負責人與園長、助理教保員聯手凌虐幼童，包括坐下壓制身體、抓幼童左手拍打左臉頰數十下，使其跌坐在地還說「你有病啊？」「這樣拍好不好？」逼幼童在書櫃上罰站2分鐘後抱下甩至地面、使其跌坐還說「摔給他死！」新竹地院痛批3人未正視自身不當，無視孩童哭泣，仍將過錯推卸給孩童，依成年人故意對兒童犯強制罪，分別判處徒刑1年9月到4年不等。

法官調查，張聲莛、賴玟君、吳昀臻分別為竹市光復路博玉幼兒園（去年3月17日停業）負責人、園長、助理教保員，均明知園內學童未滿12歲，其中吳女拉扯幼童衣領後，使其跌倒在地，或徒手抓拉頭髮使其頭部後仰，命學童蹲下不得起身，以此強暴方式妨害學童依其自由意志行動權利。

張男欲管教曾姓男童，竟趁其蹲在地板時，大步上前，自上方蹲下壓制男童身體，使其不得動彈，或以雙手壓制脖子、拖拉雙腳使其翻身趴下，右腳壓住雙腿、以手壓制背部、另一手則拍打屁股，或壓在地以手毆打、腳踢、踩、拖拉；也曾跨步擋住去處，並以左膝頂使其跌坐在地後，高抬右腳大力踩在已跌坐在地之曾童背部至後頸脖子，使其不得動彈。

賴女則曾緊掐曾童手腕、用力甩右手，並抓曾童左手拍打左臉頰數十下，還抓衣襟、左手往前推，使其跌坐在地，說「你有病啊？」「這樣拍好不好？」

賴女曾抓住謝童雙臂，強拉在書櫃上罰站，命使其轉身、面壁、站在書櫃上罰站約2分鐘後，將其從書櫃抱下甩至地面，使其跌坐在地，還說「摔給他死，這麼愛爬，講都講不聽！」

法官調查，曾童遭張男壓制身體時，多有翻動身軀掙扎；遭毆打、腳踢、踩踏時，曾哭吼、尖叫，趴地嘶吼哭泣約2分鐘，並面露恐懼眼神。

法官痛批，張男辯稱對兒童影響輕微，不構成強制罪，絲毫未見其反省之心，對兒童遭受其不當對待，毫無愧疚之意；且在本案偵查過程中有丟棄SD卡、刪除對話紀錄，要求其餘證人串證、滅證，影響妨害司法機關調查事證，態度實屬不佳。

而吳女做為助理教保員，罔顧家長將子女托育之信賴，以極不適當暴力行為強制兒童，手段實屬惡劣，犯後亦多否認犯行，未正視自身不當，無視孩童哭泣，仍將過錯推卸在孩童身上，故不給緩刑。

審理中賴女自稱是愛小孩的老師，然而監視器錄影畫面，見其除對曾童、謝童為強制犯行外，甚有對曾童口出「你有病啊？」對謝童稱「摔給他死」等惡言，不僅未正視其行為不當，卻仍卸責於兒童自身，態度同屬不佳。

最後法官依成年人故意對兒童犯強制罪，判張男徒刑4年，吳女1年10月、賴女1年9月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

