2026年猛農月曆回歸　5名農民秀肌肉說農事

〔中央社〕雲林縣「有朝一日．西螺小農」文創平台多年前推出猛農月曆掀起話題，去年因故停刊，今年重新出發，平台創辦人吳佩儒找來5名猛農秀肌肉外，還要說自己的農創故事，傳遞農業的無限可能。

吳佩儒原本從事文創與設計工作，後來她認識從事農作的丈夫，從台中市嫁到雲林縣西螺鎮，她以專業協助農業發展，包括影像、繪本等方式展示農業面貌。

吳佩儒說，2023年起推出全國首本「猛農」月曆，猛農在農田間與自家農產品拍照，月曆上加上簡短文字，行銷自家產品，在網路上掀起話題，隔年場景拉到棚內少了「農」情味，但買氣不減，經過一年重新調整腳步，今年再次推出猛農月曆，由農民們講述自己的故事。

吳佩儒表示，2026年的月曆由5名猛農擔當，拍攝場景有農田、棚內和菜市場，讓民眾透過鏡頭了解農民不同面貌。

此次5名猛農分別為宜蘭三星陳韋勝、台中龍井矯鎧丞、雲林西螺陳柏儒、莿桐張祐銓、彰化伸港黃春福；月曆中除了他們的照片外，更規劃5人的個人專訪，讓更多人知道農民故事，看到農業的活力與希望。

2026年除了猛農月曆外，還有走文青路線，由雲林縣公共圖書館所出品。

雲林縣公共圖書館去年推出桌上型年曆廣受好評，今年以「文學X桌曆」為創意核心，匯聚365句雲林作家經典金句，也成為搶手商品；明年計畫以雲林文學為主題，結合在地特色和24節氣的月曆。

雲林縣圖書資訊科指出，2026年月曆設計融入永續，基座改用木材，年過完了基座仍可繼續使用，預計今年12月發行，索取方式請關注官方網站，數量有限。（編輯：陳清芳）1140831

