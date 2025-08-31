為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    2026年猛農月曆回歸　5名農民秀肌肉說農事

    2025/08/31 18:54

    〔中央社〕雲林縣「有朝一日．西螺小農」文創平台多年前推出猛農月曆掀起話題，去年因故停刊，今年重新出發，平台創辦人吳佩儒找來5名猛農秀肌肉外，還要說自己的農創故事，傳遞農業的無限可能。

    吳佩儒原本從事文創與設計工作，後來她認識從事農作的丈夫，從台中市嫁到雲林縣西螺鎮，她以專業協助農業發展，包括影像、繪本等方式展示農業面貌。

    吳佩儒說，2023年起推出全國首本「猛農」月曆，猛農在農田間與自家農產品拍照，月曆上加上簡短文字，行銷自家產品，在網路上掀起話題，隔年場景拉到棚內少了「農」情味，但買氣不減，經過一年重新調整腳步，今年再次推出猛農月曆，由農民們講述自己的故事。

    吳佩儒表示，2026年的月曆由5名猛農擔當，拍攝場景有農田、棚內和菜市場，讓民眾透過鏡頭了解農民不同面貌。

    此次5名猛農分別為宜蘭三星陳韋勝、台中龍井矯鎧丞、雲林西螺陳柏儒、莿桐張祐銓、彰化伸港黃春福；月曆中除了他們的照片外，更規劃5人的個人專訪，讓更多人知道農民故事，看到農業的活力與希望。

    2026年除了猛農月曆外，還有走文青路線，由雲林縣公共圖書館所出品。

    雲林縣公共圖書館去年推出桌上型年曆廣受好評，今年以「文學X桌曆」為創意核心，匯聚365句雲林作家經典金句，也成為搶手商品；明年計畫以雲林文學為主題，結合在地特色和24節氣的月曆。

    雲林縣圖書資訊科指出，2026年月曆設計融入永續，基座改用木材，年過完了基座仍可繼續使用，預計今年12月發行，索取方式請關注官方網站，數量有限。（編輯：陳清芳）1140831

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播