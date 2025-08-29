為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    宜蘭五結民宅大火 祖孫4人嗆傷送醫

    宜蘭五結鄉民宅火警，消防員前往救援。（宜蘭縣消防局提供）

    宜蘭五結鄉民宅火警，消防員前往救援。（宜蘭縣消防局提供）

    2025/08/29 06:03

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭五結鄉1棟3層樓建物今天凌晨3點46分發生大火，一樓遭烈焰吞噬、全面燃燒，祖孫1家4口受困屋內，消防局獲報趕往灌救，陸續救出困在3樓的楊姓屋主夫婦、3歲兒，以及1樓的阿嬤，4人意識清楚但有輕微嗆傷，預防性送醫治療，火勢近5點撲滅，詳細起火原因尚待火調科釐清。

    宜蘭縣消防局今天凌晨接獲41歲楊姓屋主報案，位於二結路的3樓民宅起火，和39歲妻子及3歲兒子已逃到3樓，67歲母親則受困1樓，請求救援。

    消防局隨即出動五結、廣興、羅東、馬賽等分隊前往，3點56分抵達現場時，一樓已被大火吞噬、全面燃燒，消防員迅速佈水線灌救，同時展開救援，4點08分架梯將困在3樓的1家3口救下，並於4點12分從1樓破窗，救出67歲阿嬤。

    4人意識清楚，但有輕微嗆傷，均預防性送往羅東聖母醫院觀察；火勢約在4點半控制、4點48分撲滅，起火原因尚待火調科調查釐清。

    宜蘭五結鄉民宅火警，消防員前往救援。（宜蘭縣消防局提供）

    宜蘭五結鄉民宅火警，消防員前往救援。（宜蘭縣消防局提供）

    消防員破窗營救67歲受困阿嬤。（宜蘭縣消防局提供）

    消防員破窗營救67歲受困阿嬤。（宜蘭縣消防局提供）

    消防員陸續救出火場受困者。（宜蘭縣消防局提供）

    消防員陸續救出火場受困者。（宜蘭縣消防局提供）

