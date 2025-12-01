為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國再爆黑心奶粉！奶精混澱粉冒充進口貨 網驚：大頭娃娃重演

    2025/12/01 10:07 編譯陳成良／綜合報導
    中國河南不法分子製造10多種假奶粉產品。 （央視截圖）

    中國食品安全問題頻傳，近期又爆出令人髮指的假奶粉案，喚起民眾對2003年「大頭娃娃」慘劇的恐懼記憶。據中國官媒《央視》報導，河南省警方近日破獲一起重大黑心食品案，不法份子竟用廉價的「奶精」混合「澱粉」，包裝成高價的進口奶粉透過電商平台銷往全中國，鎖定嬰幼兒與長者客群，主嫌藉此獲利數百萬元人民幣。

    綜合港媒《明報》與中媒報導，河南省中牟縣公安局在城郊一處偏僻倉庫內，搗破了這個假奶粉生產工廠，現場查獲大量生產原料、包裝材料及設備，並拘捕12名涉案人員。警方調查發現，這些假奶粉根本不含乳製品成分，純粹是由奶精（植脂末）與澱粉混合而成，嚴重缺乏人體所需的蛋白質與營養素。

    令人擔憂的是，這些劣質產品透過偽造的進口單據，搖身一變成「進口羊奶」、「進口駱駝奶」等高檔貨，並在各大電商平台上公開販售。商家甚至在廣告影片中大言不慚地宣稱產品「奶多、鈣多、蛋白多」，特別適合嬰幼兒、長者及免疫力低下人士食用。

    網民怒批喪盡天良 憶「大頭娃娃」慘劇

    消息一出，「假奶粉奶精加澱粉」的話題迅速衝上微博熱搜榜首，引爆中國網民怒火。許多人痛批造假者「喪盡天良」、「謀財害命」，並擔憂2003年震驚國際的安徽阜陽「大頭娃娃」事件重演。當時不法商人同樣用澱粉與蔗糖冒充奶粉，導致長期食用的嬰兒因嚴重營養不良而頭部異常腫大、身體發育遲緩，最終造成12名嬰兒慘死、200多人受害。

    製造假奶粉現場十分簡陋。 （央視截圖）

