高雄市婦幼隊副隊長升任專員 牽動56名警官調整
高市婦幼隊副隊長升任專員 牽動56名警官調整。（記者黃良傑攝）
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局今（28）日下午發布婦幼隊副隊長、派出所所長等警官人事異動案，共有56人調動，其中因婦幼隊副隊長李夢珍調升專員，由保防科警務正蔡豐屹升任。
此外，傳有某派出所所長 傳使用警友費名目有疑慮，先調離現職接受調查；另一名具有刑事專才及背景的所長林明龍，雖調升人事室警務正，被調援刑警大隊，可能投入震驚港都當街狙殺槍擊命案，為刑事偵防再回補注入新血。
市警局今指出，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，警察局長召集3位副局長、督察長及人事室主任等相關業務主管召開人事評議會，就第六序列至第九序列現有及遞遺職缺，經與會人員 充分討論，參據適任人員品德操守、升遷積分、職務歷練、工作表 現，總計升遷56人，以激勵工作士氣，將於9月1日報到就職。
|編號
|新 任
|姓名
|原 任
|單 位
|職 稱
|單 位
|職 稱
|1
|婦幼警察隊副隊長
|蔡豐屹
|保防科警務正
|2
|保防科警務正
|黃明泰
|後勤科警務正
|3
|後勤科警務正
|廖信堯
|新興分局自強路派出所警務員兼所長
|4
|刑事警察大隊專員
|沈世鴻
|新興分局偵查隊警務員兼副隊長
|5
|保安科警務正
|鄭慶璋
|苓雅分局民權路派出所警務員兼所長
|6
|行政科警務正
|黃耀霆
|防治科警務正
|7
|防治科警務正
|楊鴻景
|前鎮分局瑞隆派出所警務員兼所長
|8
|勤務指揮中心警務正
|潘福良
|前鎮分局復興路派出所警務員兼所長
|9
|行政科警務正
|董秀香
|防治科警務正
|10
|人事室警務正 （支援刑事警察大隊）
|林明龍
|苓雅分局成功路派出所警務員兼所長
|11
|督察室督察員
|洪緯修
|督察室警務正
|12
|督察室警務正
|吳崑琳
|仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長
|13
|督察室警務正
|李振銘
|人事室警務正
|14
|新興分局偵查隊警務員兼副隊長
|蔡宥闓
|苓雅分局偵查隊警務員兼副隊長
|15
|苓雅分局偵查隊警務員兼副隊長
|吳秉勲
|仁武分局偵查隊警務員兼副隊長
|16
|仁武分局偵查隊警務員兼副隊長
|江之源
|刑事警察大隊警務員
|17
|保安警察大隊中隊長
|周信宏
|婦幼警察隊刑事警務員
|18
|三民第一分局警備隊隊長
|甘文豪
|三民第二分局警備隊隊長
|19
|三民第二分局警備隊隊長
|許志和
|鼓山分局警備隊隊長
|20
|新興分局警備隊隊長
|吳政碩
|新興分局警務員
|21
|新興分局五福二路派出所警務員兼所長
|黃立凡
|新興分局警備隊隊長
|22
|苓雅分局成功路派出所警務員兼所長（第七序列）
|陳昀辰
|苓雅分局三多路派出所警務員兼所長（第八序列）
|23
|苓雅分局三多路派出所警務員兼所長
|徐俊煜
|旗山分局建國派出所警務員兼所長
|24
|旗山分局建國派出所警務員兼所長
|許正義
|旗山分局警務員
|25
|新興分局自強路派出所警務員兼所長
|馬百駿
|鳳山分局過埤派出所警務員兼所長
|26
|鳳山分局過埤派出所警務員兼所長
|黃靖維
|交通警察大隊警務員
|27
|苓雅分局民權路派出所警務員兼所長
|劉滌吾
|三民第一分局長明街派出所警務員兼所長
|28
|三民第一分局長明街派出所警務員兼所長
|陳頌文
|三民第一分局警務員
|29
|前鎮分局復興路派出所警務員兼所長
|陳勇旭
|交通警察大隊警務員
|30
|前鎮分局瑞隆派出所警務員兼所長（第八序列）
|吳政倫
|前鎮分局瑞隆派出所巡官兼副所長
|31
|仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長（第八序列）
|蘇亦齋
|仁武分局九曲派出所巡官兼所長
|32
|旗山分局警務員
|陳世錦
|三民第一分局十全路派出所警務員兼所長
|33
|三民第一分局十全路派出所警務員兼所長
|王君凱
|三民第一分局警務員
|34
|小港分局警務員
|洪文宗
|民防管制中心警務員
|35
|資訊室警務員
|謝欣蓉
|仁武分局警務員
|36
|刑事警察大隊警務員（第七序列）
|盧育村
|刑事警察大隊警務員（第八序列）
|37
|仁武分局大社分駐所警務員兼所長（第七序列）
|黃盟樹
|仁武分局大社分駐所警務員兼所長（第八序列）
|38
|左營分局警務員（第七序列）
|吳定諺
|左營分局警務員（第八序列）
|39
|左營分局警務員（第七序列）
|邱宣博
|左營分局警務員（第八序列）
|40
|三民第一分局哈爾濱街派出所警務員兼所長（第七序列）
|蔡詒鋒
|三民第一分局哈爾濱街派出所警務員兼所長（第八序列）
|41
|岡山分局警務員（第七序列）
|余榮欽
|岡山分局警務員（第八序列）
|42
|第八序列刑事警務員（服務單位另選填）
|邱銘發
|刑事警察大隊偵查員
|43
|第八序列刑事警務員（服務單位另選填）
|龔琦欽
|鳳山分局巡官
|44
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|林信利
|交通警察大隊巡官
|45
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|李佳臻
|岡山分局巡官
|46
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|洪堂閔
|交通警察大隊分隊長
|47
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|林佑澤
|交通警察大隊分隊長
|48
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|黃寧祥
|交通警察大隊分隊長
|49
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|林東禾
|鼓山分局巡官
|50
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|洪群
|岡山分局永安分駐所巡官兼所長
|51
|鼓山分局中洲派出所巡官兼所長
|劉學文
|新興分局巡官
|52
|仁武分局九曲派出所巡官兼所長
|張茵茹
|仁武分局巡官
|53
|仁武分局溪埔派出所巡官兼所長
|蔣人戎
|保安警察大隊分隊長
|54
|保安警察大隊分隊長
|郭力豪
|前鎮分局巡官
|55
|岡山分局永安分駐所巡官兼所長
|余柏毅
|岡山分局壽天派出所巡官兼副所長
|56
|交通警察大隊分隊長
|吳光洲
|左營分局巡官
|註：陞任第八序列警務員刑事警察大隊偵查員邱銘發等9人，於114年8月29日（星期五）10時在本局6樓簡報室辦理公開選填服務單位。
