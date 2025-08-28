高雄市婦幼隊副隊長升任專員 牽動56名警官調整

高市婦幼隊副隊長升任專員 牽動56名警官調整。（記者黃良傑攝）

2025/08/28 17:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局今（28）日下午發布婦幼隊副隊長、派出所所長等警官人事異動案，共有56人調動，其中因婦幼隊副隊長李夢珍調升專員，由保防科警務正蔡豐屹升任。

此外，傳有某派出所所長 傳使用警友費名目有疑慮，先調離現職接受調查；另一名具有刑事專才及背景的所長林明龍，雖調升人事室警務正，被調援刑警大隊，可能投入震驚港都當街狙殺槍擊命案，為刑事偵防再回補注入新血。

市警局今指出，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，警察局長召集3位副局長、督察長及人事室主任等相關業務主管召開人事評議會，就第六序列至第九序列現有及遞遺職缺，經與會人員 充分討論，參據適任人員品德操守、升遷積分、職務歷練、工作表 現，總計升遷56人，以激勵工作士氣，將於9月1日報到就職。

編號 新 任 姓名 原 任 單 位 職 稱 單 位 職 稱 1 婦幼警察隊副隊長 蔡豐屹 保防科警務正 2 保防科警務正 黃明泰 後勤科警務正 3 後勤科警務正 廖信堯 新興分局自強路派出所警務員兼所長 4 刑事警察大隊專員 沈世鴻 新興分局偵查隊警務員兼副隊長 5 保安科警務正 鄭慶璋 苓雅分局民權路派出所警務員兼所長 6 行政科警務正 黃耀霆 防治科警務正 7 防治科警務正 楊鴻景 前鎮分局瑞隆派出所警務員兼所長 8 勤務指揮中心警務正 潘福良 前鎮分局復興路派出所警務員兼所長 9 行政科警務正 董秀香 防治科警務正 10 人事室警務正 （支援刑事警察大隊） 林明龍 苓雅分局成功路派出所警務員兼所長 11 督察室督察員 洪緯修 督察室警務正 12 督察室警務正 吳崑琳 仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長 13 督察室警務正 李振銘 人事室警務正 14 新興分局偵查隊警務員兼副隊長 蔡宥闓 苓雅分局偵查隊警務員兼副隊長 15 苓雅分局偵查隊警務員兼副隊長 吳秉勲 仁武分局偵查隊警務員兼副隊長 16 仁武分局偵查隊警務員兼副隊長 江之源 刑事警察大隊警務員 17 保安警察大隊中隊長 周信宏 婦幼警察隊刑事警務員 18 三民第一分局警備隊隊長 甘文豪 三民第二分局警備隊隊長 19 三民第二分局警備隊隊長 許志和 鼓山分局警備隊隊長 20 新興分局警備隊隊長 吳政碩 新興分局警務員 21 新興分局五福二路派出所警務員兼所長 黃立凡 新興分局警備隊隊長 22 苓雅分局成功路派出所警務員兼所長（第七序列） 陳昀辰 苓雅分局三多路派出所警務員兼所長（第八序列） 23 苓雅分局三多路派出所警務員兼所長 徐俊煜 旗山分局建國派出所警務員兼所長 24 旗山分局建國派出所警務員兼所長 許正義 旗山分局警務員 25 新興分局自強路派出所警務員兼所長 馬百駿 鳳山分局過埤派出所警務員兼所長 26 鳳山分局過埤派出所警務員兼所長 黃靖維 交通警察大隊警務員 27 苓雅分局民權路派出所警務員兼所長 劉滌吾 三民第一分局長明街派出所警務員兼所長 28 三民第一分局長明街派出所警務員兼所長 陳頌文 三民第一分局警務員 29 前鎮分局復興路派出所警務員兼所長 陳勇旭 交通警察大隊警務員 30 前鎮分局瑞隆派出所警務員兼所長（第八序列） 吳政倫 前鎮分局瑞隆派出所巡官兼副所長 31 仁武分局鳥松分駐所警務員兼所長（第八序列） 蘇亦齋 仁武分局九曲派出所巡官兼所長 32 旗山分局警務員 陳世錦 三民第一分局十全路派出所警務員兼所長 33 三民第一分局十全路派出所警務員兼所長 王君凱 三民第一分局警務員 34 小港分局警務員 洪文宗 民防管制中心警務員 35 資訊室警務員 謝欣蓉 仁武分局警務員 36 刑事警察大隊警務員（第七序列） 盧育村 刑事警察大隊警務員（第八序列） 37 仁武分局大社分駐所警務員兼所長（第七序列） 黃盟樹 仁武分局大社分駐所警務員兼所長（第八序列） 38 左營分局警務員（第七序列） 吳定諺 左營分局警務員（第八序列） 39 左營分局警務員（第七序列） 邱宣博 左營分局警務員（第八序列） 40 三民第一分局哈爾濱街派出所警務員兼所長（第七序列） 蔡詒鋒 三民第一分局哈爾濱街派出所警務員兼所長（第八序列） 41 岡山分局警務員（第七序列） 余榮欽 岡山分局警務員（第八序列） 42 第八序列刑事警務員（服務單位另選填） 邱銘發 刑事警察大隊偵查員 43 第八序列刑事警務員（服務單位另選填） 龔琦欽 鳳山分局巡官 44 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 林信利 交通警察大隊巡官 45 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 李佳臻 岡山分局巡官 46 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 洪堂閔 交通警察大隊分隊長 47 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 林佑澤 交通警察大隊分隊長 48 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 黃寧祥 交通警察大隊分隊長 49 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 林東禾 鼓山分局巡官 50 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 洪群 岡山分局永安分駐所巡官兼所長 51 鼓山分局中洲派出所巡官兼所長 劉學文 新興分局巡官 52 仁武分局九曲派出所巡官兼所長 張茵茹 仁武分局巡官 53 仁武分局溪埔派出所巡官兼所長 蔣人戎 保安警察大隊分隊長 54 保安警察大隊分隊長 郭力豪 前鎮分局巡官 55 岡山分局永安分駐所巡官兼所長 余柏毅 岡山分局壽天派出所巡官兼副所長 56 交通警察大隊分隊長 吳光洲 左營分局巡官 註：陞任第八序列警務員刑事警察大隊偵查員邱銘發等9人，於114年8月29日（星期五）10時在本局6樓簡報室辦理公開選填服務單位。

