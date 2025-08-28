「陳老師」陳來發討債殺人逃亡24年 重判15年再被續押

綽號「陳老師」的男子陳來發涉討債殺人，逃亡24年落網，一、二審罪判刑15年，上訴三審。高等法院今替最高法院召開接押庭，認定他有逃亡可能，裁定續押。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕綽號「陳老師」的65歲男子陳來發，26年前和債務人陳姓男子協商債務，涉指揮共犯開槍，他持開山刀砍殺陳男21刀，致陳男傷重致死，陳來發自此逃亡24年。他以為躲過追訴期，偷偷出現士林一帶，前年12月和友人喝酒聚會時被逮，才驚覺「殺人罪追訴時效已改為永久」。他否認殺人，遭收押，高等法院依殺人罪判15年徒刑，已上訴最高法院；高等法院今天召開移審庭，認定他涉殺人罪被重判，且有逃亡紀錄，當廷裁定續押。

高院今天下午替最高法院召開接押庭，陳來發對是否繼續羈押，表示沒有意見；陳來發的律師以涉重罪不應當做羈押的理由，而陳來發在羈押期間曾兩度就醫，沒有逃亡可能，建請應審酌是否採電子監控代替羈押。

不過，高檢署認為，陳來發有逃亡可能，建請應續押。

高院認定，陳來發已被判15年重刑，可見其犯罪嫌疑重大，且逃亡遭檢方通緝達24年才遭查獲，有高度逃亡可能，有羈押必要，當庭裁定續押。

我國刑法於2019年修法，殺人罪追訴權時效，從原本30年改為無追訴權時效，陳來發誤以為躲24年已逃過追訴期，顯然是大錯特錯，也過於異想天開。

檢警調查，1999年12月10晚間7點左右，陳來發與兩名男子到台北市社子島一家卡拉OK，向債務人陳男討債，雙方協商不成起衝突，陳來發取出開山刀恐嚇陳男，同行一名男子拿出手槍指向陳男，陳來發見狀即指示「開下去」（台語，開槍之意），持槍男子即朝陳男腹部等處射擊數槍，陳來發則持開山刀揮砍陳男21刀，造成大、小不等刀傷，血流不足，陳來發等人犯案後逃離，陳男送醫2天後身亡。

陳來發犯案後遠走他鄉，為躲避警方追查，隱姓埋名、沒固定住所，還不敢讓兒子叫他「爸爸」。他晝伏夜出，出門多以步行、騎腳踏車為主，避免騎車、開車遇警方臨檢，身上從不攜帶任何證件，行徑極為小心。

警方後來獲報，陳來發疑誤認逃過法律追訴期，不知道殺人追訴期早已修法改為永久，又出現在社子島一帶。警方掌握到，陳來發常跟朋友到社子島一家越南小吃店喝酒聚會，前年12月趁他出現在小吃店時逮人。檢方依殺人罪起訴陳來發。

士林地院國民法官庭審理時，死者遺孀痛斥陳來發，「你逃的夠久了，把24年給我」，場面瀰漫火藥味。

不過，陳來發僅坦承到場協商債務，矢口否認殺害陳男，但國民法官庭證人證述及綜合現場勘查報告等事證，認定陳男即為此案債務紛的事主，因陳男拒絕抵債條件，陳來發先喝令共犯對陳男開槍，再持預藏的開山刀持續揮砍陳男21刀致傷重大量失血，他逕自離去，未施以救護，導致陳男醫後仍不治，犯罪手段惡性重大。

而陳來發犯案後逃逸藏匿，經檢方通緝長達24年才被查獲，審理時又將殺人犯行推卸給他人，始終未向被害人家屬道歉或賠償，毫無悔意，依殺人罪判刑15年。全案上訴高等法院，高院仍判15年徒刑，陳來發已上訴最高法院。

法界指出，我國刑法於2019年修法，殺人罪追訴權時效，從原本30年改為無追訴權時效，陳來發誤以為躲24年已逃過追訴期，顯然是大錯特錯，也過於異想天開。

