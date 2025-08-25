縱火畫面曝！疑不滿家產分配不均又討不到錢 狠男放火燒老家8傷

陳嫌駕車載著汽油桶及數瓶瓦斯罐，開進母親及胞弟住處巷內後縱火。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/25 17:10

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市陳姓男子疑因不滿家產分配不均，且多次向家人要錢遭拒，今晨竟駕車載著汽油桶及數瓶瓦斯罐，開往母親及胞弟新店區住處巷內後，引發火勢導致整車起火燃燒，且延燒至5戶民宅，警消趕抵救出8名嗆傷住戶，幸無生命危險，而陳嫌落網時稱心情不好才作案，詢後將移送偵辦。

據了解，63歲陳嫌父親於2011年過世後，財產分配至母親及陳家4名兒子，而身為老二的陳嫌，疑似認為分配到的家產太少，近期多次前往母親及4弟住處要錢，但一直遭到拒絕，雙方為此爆發口角產生嫌隙。

請繼續往下閱讀...

新店警分局調查，陳嫌曾在1987年就因涉犯縱火被逮送辦，而他於上周一（18日）先到租屋處附近的量販店，購買20多瓶卡式爐瓦斯罐，又在上周四（21日）清晨到新店某加油站，購買了數公升汽油，種種跡象顯示是預謀性犯案。

據查，陳嫌今晨2時許駕駛轎車，將20多瓶瓦斯罐及汽油桶放置後座，開入母親及胞弟位在新店行政街巷子後，疑似潑灑汽油持打火機點燃瓦斯罐，火勢瞬間延燒家人及鄰居住處共5戶，期間轎車還不斷發出爆炸聲響，當地居民紛紛逃出並致電119報案。

消防局派遣各式救災救護車32輛及消防人員70人到場灌救，警消進入屋內救出8名嗆傷住戶，送醫救治後幸無大礙，另疏散17名住戶，火勢40分鐘左右控制、1個小時左右撲滅，燃燒面積約40平方公尺。

據指出，鑑識人員勘驗現場並調閱監視影像後，鎖定陳嫌在作案後，步行約1.1公里逃逸返回租屋處，警方掌握其行蹤後，隨即於今早前往處逮人，而他應門時神色自若，坦承有縱火行為，辯稱是因為心情不好才會如此，警詢後，將陳嫌依公共危險及傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法