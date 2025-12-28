0度線觸台本週末迎寒流？ 鄭明典分析可能只到強冷 原因曝光

850百帕的等溫線預報顯示，0度線（藍綠交界）1月2日觸台。（圖擷自鄭明典臉書）

今（28日）冷氣團減弱，各地回溫，不過預估很快就再有新一波冷空氣報到，前中央氣象局（署）長鄭明典指出，850百帕的等溫線預報顯示，0度線1月2日觸台，以往這樣的情況台北站有機率10度以下，達到寒流等級；不過近年來，台北站氣溫比周邊高1-2度，可能只到強烈大陸冷氣團等級。

鄭明典今早在臉書PO出最新850百帕的等溫線預測圖，預報顯示0度線1月2日觸台；鄭明典指出，預報模式經常以850百帕的溫度來推估地面氣溫，他分析冬季冷空氣出海，由於海溫高，垂直混合很有效率，混合層高度通常高於850百帕，但有例外。混合層如果飽和（下雨狀態），那麼接近海平面的地面氣溫，例如台北站氣溫，大約就是850百帕溫度+8度；如果混合層很乾，那就+12度（但可能有輻射冷卻），一般是在+8到+10度之間。

請繼續往下閱讀...

意味著，850百帕的0度線觸台，台北站上空850百帕的溫度很可能小於2度，那地面氣溫就有很高的機率達10度以下。

不過鄭明典表示，近年來，台北站的氣溫總是比周邊高1號到2度，所以850百帕的0度線接觸台灣，變成有強烈大陸冷氣團可能的意思，而不是寒流了。但他強調，1月2日晚上就有機會達標，因為模式預報的一致性很高，有參考價值，民眾要提早做好防寒準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法