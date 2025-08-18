18歲男搶銀樓跳溪受傷被逮 搶奪罪難逃

18歲吳姓男子搶了銀樓兩條金項鍊和兩只金戒指落跑。（資料照）

2025/08/18 07:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣18歲吳姓男子缺錢搶銀樓，搶走總價46萬元的金項鍊和戒指，銀樓店員和老闆追出來喊「搶劫！」，鄰居聽到後幫忙追捕，吳男情急跳溪腳受傷，被趕到的警方逮捕，金飾物歸原主，吳男賠了夫人又折兵，南投地院近日將他依搶奪罪名判處有期徒刑10個月。

吳姓男子是在前年1月8日晚間到竹山鎮一家銀樓，佯裝要買金項鍊和金戒指，店員拿出供他挑選，而他趁店家不注意時，抓起2條項鍊和2只戒指就跑，店家有人報警，有人跟著追出去，而銀樓的鄰居們聽到店家喊「搶劫！」，也火速衝出來幫忙追吳姓男子。吳男被追一段路，即到沒有退路的河邊，他為了脫逃，縱身一跳，跳下5公尺深的街尾溪雙腳受傷，警方趕至將他逮捕。

請繼續往下閱讀...

南投地院近日審結吳男搶奪銀樓案，法官審酌吳男年紀輕輕就不想用正正賞途徑獲取財物，搶奪他人財物，欠缺尊重他人財產法益的觀念，但念及他坦承犯行，因此依搶奪罪名判處有期徒刑10個月。全案可上訴。

吳男搶走的金項鍊和金戒指，警方後來也發還給銀樓，當時黃金1錢約7000元，兩條金項鍊和兩只金戒指合計6兩3錢多，總價值約46萬多元。

吳男跳溪腳受傷，被敬方逮捕。（資料照，民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法