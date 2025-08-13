天道盟太陽會組車手集團 夥同柬埔寨機房詐逾9000萬

基隆地檢署瓦解天道盟太陽會成員吳祐陞為首的取款車手集團，將吳等19名車手，依涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，並求處重刑。（記者林嘉東攝）

〔記者林嘉東／基隆報導〕天道盟太陽會成員吳祐陞為首的19名車手取款集團，與柬埔寨機房合作，以假投資詐騙話術行騙國人；吳等車手等被害人被騙後，假冒投資專員前往取款，累計向34名被害人，取走台幣9000多萬元詐款。基隆地檢署溯源逮到吳後，聲押吳與其核心幹部等5人後，昨依吳等19人涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，並向法院求處重刑。

起訴指出，天道盟太陽會成員、年僅22歲的吳祐陞受人在柬埔寨的薛姓男子指使，去年10月間在台灣成立「鴻海國際」車手集團台灣分部，對外招募取款車手，與柬埔寨當地「金虎國際」機房合作；由「金虎國際」詐團成員先透過網際網路，以假投資話術行騙國人，待被害人上鉤後，再通知吳旗下車手佯裝投資專員，至被害人住處取款。

警方獲報循線逮到取款車手發現，吳旗下車手取得詐款後，依指示將詐款放在公園、停車場車輛輪胎下，轉交第2車手取走，交給第3名車手轉為虛擬貨幣，層層轉匯至鴻海國際，與金虎國際分贓，製造金流斷點，累計追出共有廖姓等34名被害人被騙走9095萬1089元。

起訴指出，吳旗下車手每取一次詐款，可收取1500元至2000元不等報酬；案經基隆地檢署檢察官周靖婷指揮基隆市警一分局溯源，今年7月間陸續逮到吳祐陞、李仁豪、黃啟豪、陳冠樺、羅琪等5人後，向法院聲押獲准。基隆地檢署今天依吳等19人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴，並求處重刑。

