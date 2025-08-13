為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    游池指侵12歲女童 賠上百萬換自由

    廖男游池涉嫌指侵女童，賠償上百萬元，被高雄高分院從輕改判緩刑。（情境照）

    廖男游池涉嫌指侵女童，賠償上百萬元，被高雄高分院從輕改判緩刑。（情境照）

    2025/08/13 06:45

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市廖姓男子游泳認識12歲女童1個多月後，涉嫌在游池指侵，被依妨害性自主罪，判刑3年2月，高等法院高雄分院審酌他賠償上百萬元，從輕改判2年，宣告緩刑5年。

    判決書指出，2023年11月間，被告廖男在小港區某游泳池認識被害女童後，於12月17日下午相約前往游泳，在對方同意下，涉嫌在游池先環抱撫摸身體，進而指侵得逞。

    高雄地院據女童提出對話，如：「你這樣會給我心理陰影欸」等語，及廖並曾傳送自身裸露性器官照片予她，判處有期徒刑3年2月。

    廖男不服上訴指出，事後亦已深刻反省、彌補錯誤，並說，兩造情投意合，並非誘拐女童，已賠償和解完畢，情堪憫恕，要求從輕發落。

    高雄高分院調查，後來家屬同意和解，廖男賠償上百萬元，及女童傳訊息予廖說：「我會原諒你」等語，足見實有宥恕之意，改處徒刑2年，予以緩刑5年，期間保護管束，另接受法治教育10場，並禁止與女童接觸、聯絡、騷擾，仍可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播