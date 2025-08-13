游池指侵12歲女童 賠上百萬換自由

廖男游池涉嫌指侵女童，賠償上百萬元，被高雄高分院從輕改判緩刑。（情境照）

2025/08/13 06:45

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市廖姓男子游泳認識12歲女童1個多月後，涉嫌在游池指侵，被依妨害性自主罪，判刑3年2月，高等法院高雄分院審酌他賠償上百萬元，從輕改判2年，宣告緩刑5年。

判決書指出，2023年11月間，被告廖男在小港區某游泳池認識被害女童後，於12月17日下午相約前往游泳，在對方同意下，涉嫌在游池先環抱撫摸身體，進而指侵得逞。

請繼續往下閱讀...

高雄地院據女童提出對話，如：「你這樣會給我心理陰影欸」等語，及廖並曾傳送自身裸露性器官照片予她，判處有期徒刑3年2月。

廖男不服上訴指出，事後亦已深刻反省、彌補錯誤，並說，兩造情投意合，並非誘拐女童，已賠償和解完畢，情堪憫恕，要求從輕發落。

高雄高分院調查，後來家屬同意和解，廖男賠償上百萬元，及女童傳訊息予廖說：「我會原諒你」等語，足見實有宥恕之意，改處徒刑2年，予以緩刑5年，期間保護管束，另接受法治教育10場，並禁止與女童接觸、聯絡、騷擾，仍可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法