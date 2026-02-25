為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《英國達人秀》玩火點燃台灣之光！ 楊立微揭賽前後台超暖內幕

    2026/02/25 11:52 即時新聞／綜合報導
    台灣特技表演者楊立微登上《英國達人秀》，獻上高難度火焰雜耍秀。（圖擷取自「楊立微 Liwei」臉書）

    台灣特技表演者楊立微登上《英國達人秀》，獻上高難度火焰雜耍秀。（圖擷取自「楊立微 Liwei」臉書）

    台灣之光再添一筆！特技表演者楊立微近日登上全球知名的《英國達人秀》（Britain's Got Talent）第19季舞台，以高難度「火焰雜耍」震撼全場，不僅讓評審露出不敢置信的表情，更贏得全場觀眾起立致敬。楊立微昨（24）日感性分享參賽心得，透露英國後台專業團隊的暖心舉動，讓她在天寒地凍中能以最佳狀態代表台灣出征。

    楊立微在臉書粉專發文回憶，她必須光腳準備表演，腳趾一度凍到麻木失去知覺。正當老公努力搓手為她取暖卻效果有限時，後台工作人員竟主動找來泡麵碗裝熱水讓她泡腳，更不辭辛勞多次往返飲水機換水。這份貼心讓楊立微直呼自己像極了「上擂台的拳擊手」，背後有一群強大的戰友守護，協助她調整到最好狀態，「我真的覺得好榮幸、好幸福！原來《英國達人秀》的世界級專業，不只是燈光美、氣氛佳，而是連參加選手的心情和體溫，都被照顧著，「謝謝這群專業團隊給我的愛，也謝謝老公！」

    除了感謝團隊與老公，楊立微也曬出陪伴她7年、征戰無數國家、巡演超過500場的火桌。她強調，火舞真正的震撼在於現場的熱度與呼吸感，並宣布接下來幾天將在苗栗、新竹、南投及台南等地展開台灣巡演。儘管每天團練到半夜，她仍希望能邀約觀眾親臨現場，「別只在螢幕前看我，來現場吧！讓我們親手為你點燃這份台灣火舞的熱情。」

