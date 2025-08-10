為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    獨家》火葬還是土葬？兄妹爭執不休 高雄法院罕見將遺體「定暫時狀態假處分」

    高雄少年及家事法院。（資料照）

    高雄少年及家事法院。（資料照）

    2025/08/10 08:54

    〔記者楊心慧／台北報導〕高雄市一名鄧姓男子於今年6月15日過世，未料鄧男的子女對父親應採「火葬」還是「土葬」產生爭執，鄧男的兒子主張父親遺願是火葬，女兒則主張父親要的是土葬，雙方多次較勁，打算先行處理父親遺體，最後鬧上法院，分別向法院聲請定暫時狀態假處分，高雄少年及家事法院日前准許聲請人請求，罕見裁定暫時狀態假處分，並將遺體安置在殯儀館，避免造成無法挽回情況。

    鄧男的女兒主張，若辦理火葬，恐違背父親遺願及其他多數家屬的共識，且若將遺體土葬後，便無法辦理火葬；不過鄧男兒子則主張，父親遺願是火葬，雙方則訂下時間打算以各自方式先行處理父親遺體，最終因爭吵不休，擔心被對方搶先一步，分別向法院聲請定暫時狀態假處分。

    根據民事裁定書內容指出，法官認為，鄧男死亡後，遺體屬共同繼承財產的一部分，但所有權內涵與其他財產權的所有權不同，僅能依法安葬，無法自由使用、收益及處分，應由家屬依比例共同決定其安葬方式，若無明確遺囑，應依「多數意見」或「應繼分過半」方式管理。

    法官裁定，鑑於目前家屬無法達成共識，若將遺體進行處置，屬「有急迫危險」情況，因此同意用「定暫時狀態處分」的方式加以限制。

    有民事法官透露，實務上曾發生因繼承財產的糾紛而不處理遺體，甚至將裝有遺體的棺木放在殯儀館不處理，但沒聽過有聲請及裁定遺體「定暫時狀態假處分」的案例，雖不能確定是否為首例，但將遺體定暫時狀態假處分的案例相當罕見。

