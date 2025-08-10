為爭遺產遺體多年未葬 三重地產王、華隆創辦人停棺多年

身家逾百億的「三重地產王」蔡城，死後曾停棺多年未下葬。（資料照）

〔記者楊心慧／台北報導〕高雄市有兄妹為了父親遺願是土葬還是火葬爭論不休，高雄少年及家事法院罕見裁定將遺體暫時狀態假處分，其實過去許多名人家產、遺產分配纏訟不休，導致停棺多年，無法「死得其所」，如身家逾百億元的「三重地產王」蔡城、華隆集團創辦人翁明昌皆因兩房子女為遺產分配纏訟不休，以致於停棺多年未下葬，雖然蔡城已在2016年下葬，但傳翁明昌的遺體仍被安置於陽明山的豪宅中。

蔡城於2009年車禍身亡，卻因大房及二房子女爭奪百億元遺產，進行官司訴訟，而將蔡城的棺材放在自家的社區一樓長達7年，住戶抗議連連，甚至不斷向新北市政府陳情，雖然被市警局以《社會秩序維護法》開罰、蔡城友人多次向家屬勸說應「入土為安」，但棺材仍未下葬。

新北市民政局於2016年將《新北市殯葬行為及公立殯葬設施使用管理自治條例》草案送進議會，草案內容明定，若死亡超過半年不下葬，市府將強制代為火化，且還會處以罰鍰，最終蔡城才得以於2016年7月19日辦告別式，並順利安葬。

另一案例則是華隆創辦人翁明昌，他於1977年過世後，原本以訂好棺木、準備要下葬；未料，兩房子女為遺產分配纏訟，將父親的遺體放在陽明山豪宅的大廳中，遺體經過福馬林防腐特殊處理，翁明昌的元配於2011年過世後也被安置在豪宅內，傳至今遺體仍在豪宅內。

