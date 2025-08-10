「定暫時狀態處分」常用於家事案件 律師：危險急迫就可向法院聲請

示意圖

〔記者楊心慧／台北報導〕「定暫時狀態處分」是法院在案件尚未審理終結前，為避免當事人權利受到重大損害或防止爭議惡化，所做的臨時性處分決定，常用於家事案件，如父母正在打官司爭取小孩監護權，法院還沒宣判前，先定暫時處分讓小孩暫住在母親那邊，保障小孩穩定生活；衛民法律事務所律師孫瑞蓮表示，若有損害重大、危險急迫，民眾就可聲請定暫時狀態處分，確保利益不受損害。

孫瑞蓮指出，依據《民事訴訟法》第538條及以下相關規定，當法院認為有必要暫時保全當事人法律地位或避免重大損害發生，就可裁定這種處分；不過是暫時性，不代表最終判決結果，不需經完整審理程序，法院可根據現況做出裁定，具有法律強制力，不遵守可能會被處以罰鍰或拘提。

高雄市鄧姓男子今年6月15日過世，其兒女對父親應採「火葬」還是「土葬」產生爭議，進而向法院聲請定暫時狀態假處分；孫瑞蓮分析，遺體若進行火葬或土葬，就不可恢復，因此有損害重大、危險急迫的問題，因此才會裁定「定暫時狀態處分」。

孫瑞蓮進一步解釋，法院先暫時「定一個狀態」，讓事情不要惡化，或是保護某一方的權利不會受到無法彌補的損害，一般來說可能會用在父母正在打官司爭取小孩監護權，先定暫時處分讓小孩暫時交給某一方，或財產保全需要，如怕對方轉移財產，法院可下令暫時凍結帳戶。

