從小躲刀、撿回收 兒不想養爸卻被法院打槍

父親酗酒家暴、未盡扶養責任，孩子聲請免扶養遭駁回，法院認父親每月收入過萬，尚能維持生活，未有扶養義務。示意圖。（資料照）

2025/08/08 00:22

〔記者王捷／台南報導〕兩名孩子聲請免除扶養73歲父親，認為從小遭不當體罰、趕出家門，父親沒有出錢養家，還家暴母親，他們童年時常以地瓜粥果腹、撿回收補貼家用，但台南地方法院裁定駁回，因為父親收入仍可維持基本生活，不用孩子扶養。

孩子說，父親長期酗酒，不僅動手打母親，也會對他們不當體罰，小時候還會被反鎖在家門外。有次，其中一人因逃避被打跑到屋外，父親竟持刀朝他丟擲，所幸及時閃避才沒受傷；也曾因身體不舒服哭泣，被嫌吵遭打耳光，這些暴力讓童年陷入恐懼、痛苦。

請繼續往下閱讀...

另外，母親靠開計程車支撐家計，收入本就不穩，父親還常伸手要錢，讓生活更加困難。孩子回憶，當年三餐多靠地瓜粥果腹，還得靠撿回收貼補家用，母親只好向親戚借錢，導致親戚後來都不願再見面。

母親忍耐多年是擔心孩子在學校被看不起，後來差點被打到殘疾，離婚後，孩子改從母姓、斷絕與父親聯繫。他們認為，這些傷害已造成無法抹去的陰影，若現在還要負擔扶養責任，實在不公平。

法院審酌後指出，兩位孩子的主張有理由，民法1117條規定，直系尊親屬，父母或是祖父等，如果他們還有謀生能力，但只要「不能維持生活」，就可以請求扶養。

但是，父親每月有勞保年金、老人津貼，共計1萬101元，扣除水電與電話費約500元後，還可能生活，並不符合「不能維持生活」的標準。因此，法院認定尚未產生扶養義務，裁定駁回，全案可抗告。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法