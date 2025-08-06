影像曝光！ 老翁開車被撞沒踩煞車倒退嚕 老婦遭撞傷

老翁開車被撞沒踩煞車，車輛往後倒退嚕約30公尺86歲老婦遭撞傷。右為曾翁駕駛車輛。（民眾提供）

2025/08/06 11:44

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕75歲曾姓老翁8月3日早上9點多開車行經台13線苗栗縣造橋鄉路段時停等交通號誌時，因被逆向、闖紅燈的47歲羅姓男子駕駛轎車正面撞上，曾翁頓時被嚇到，當下只握著方向盤並未繼續踩住煞車，導致曾翁所駕駛的車輛一路往後倒退嚕約30公尺至一處民宅前，撞到正在門口整理盆栽的87歲陳姓老婦與停放路旁車才停下，一名當時在門口的86歲老婦因曾翁車輛推撞民宅旁轎車受傷，當時影像也曝光讓不少人感到驚訝。

據了解，羅男當時闖紅燈、逆向直直撞到對向的曾翁車輛車頭後，曾翁因被嚇到未踩煞車，一直慢慢往後退最後跨越車道至民宅前撞到靜止轎車才停下，導致原本遠在第一車禍現場約30公尺外的陳姓老婦，因曾翁車輛推撞靜止轎車受傷；其中曾翁胸部挫傷、陳姓老婦頭部受傷。

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轄區竹南警方今天中午11點多說明，事發當時，羅男先撞上一輛由大西一街綠燈左轉、由黃姓男子駕駛的小貨車後，羅男轎車又向前撞上曾翁車輛，當時曾翁正在下坡路段停等紅燈，曾翁倒退滑行，導致陳姓老婦與路旁車輛受到波及，所有駕駛人均無酒駕。

民宅與原本停放在路旁轎車被波及。（民眾提供）

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