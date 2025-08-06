為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    影像曝光！ 老翁開車被撞沒踩煞車倒退嚕 老婦遭撞傷

    老翁開車被撞沒踩煞車，車輛往後倒退嚕約30公尺86歲老婦遭撞傷。右為曾翁駕駛車輛。（民眾提供）

    老翁開車被撞沒踩煞車，車輛往後倒退嚕約30公尺86歲老婦遭撞傷。右為曾翁駕駛車輛。（民眾提供）

    2025/08/06 11:44

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕75歲曾姓老翁8月3日早上9點多開車行經台13線苗栗縣造橋鄉路段時停等交通號誌時，因被逆向、闖紅燈的47歲羅姓男子駕駛轎車正面撞上，曾翁頓時被嚇到，當下只握著方向盤並未繼續踩住煞車，導致曾翁所駕駛的車輛一路往後倒退嚕約30公尺至一處民宅前，撞到正在門口整理盆栽的87歲陳姓老婦與停放路旁車才停下，一名當時在門口的86歲老婦因曾翁車輛推撞民宅旁轎車受傷，當時影像也曝光讓不少人感到驚訝。

    據了解，羅男當時闖紅燈、逆向直直撞到對向的曾翁車輛車頭後，曾翁因被嚇到未踩煞車，一直慢慢往後退最後跨越車道至民宅前撞到靜止轎車才停下，導致原本遠在第一車禍現場約30公尺外的陳姓老婦，因曾翁車輛推撞靜止轎車受傷；其中曾翁胸部挫傷、陳姓老婦頭部受傷。

    轄區竹南警方今天中午11點多說明，事發當時，羅男先撞上一輛由大西一街綠燈左轉、由黃姓男子駕駛的小貨車後，羅男轎車又向前撞上曾翁車輛，當時曾翁正在下坡路段停等紅燈，曾翁倒退滑行，導致陳姓老婦與路旁車輛受到波及，所有駕駛人均無酒駕。

    民宅與原本停放在路旁轎車被波及。（民眾提供）

    民宅與原本停放在路旁轎車被波及。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播