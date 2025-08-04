豐原超商凶殺案 死者是啦啦隊女神河智媛、禹洙漢老闆詹智能

豐原超商兇殺案死者為涉性騷的無限夢想股份有限公司總經理詹智能。（記者歐素美攝）

2025/08/04 15:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中豐原超商凶殺案死者，身分確認為之前發生性騷擾案的台中知名街舞公司「無限夢想股份有限公司」總經理詹智能，這次被殺害是否與該案有關，警方正在釐清中；不過，該案被害人「小雪」今天表示，100萬元詹妻已代還清，對詹男被殺感到震驚。

台中知名街舞公司「無限夢想股份有限公司」總經理詹智能，曾遠赴韓國簽下人氣啦啦隊員河智媛、禹洙漢，被控以摟腰、摸臀、伸手進衣服內摸背等方式，5度對1名女員工性騷擾，去年被法院判賠100萬元，後來雙方在進入二審後和解。

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根據判決書，被害女員工表示，詹男是她的直屬主管，多次逾越主管與下屬間職場上男女互動份際，對她性騷擾，她曾向詹妻反映，但詹妻非未制止詹男，還對她說詹男是將她視為小孩才會如此，未積極採取防治性騷擾行為的具體措施，所以她才決定開始蒐證，從2021年12月20日至2022年9月13日，共蒐集6次詹男對她性騷擾的證據。

今年6月傳出被害女員工出面指控詹智能「賴帳」，拖欠調解金長達半年。但該案被害人「小雪」今天表示，100萬元詹妻已代還清，對詹男被殺感到震驚。

據了解，詹智能30年前曾是知名街舞團體「黑潮」成員，後來在台中成立公司培訓舞團，由詹男擔任公司總經理及實際負責人，妻子則掛名負責人，請來韓國舞蹈老師負責訓練，曾應邀在雙十國慶典禮擔任壓軸表演，找來中部多所高中職熱舞社共400人演出，因此登上媒體版面，多名舞者還組成團體挑戰選秀節目「未來少女」。

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