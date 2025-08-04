台中豐原超商命案兇嫌投案 拎血刀直奔派出所：「我剛剛砍了人」

台中市豐原區4日上午發生一起震驚社會的命案，57歲詹姓男子在南陽路一間便利商店內遭人持刀攻擊，送醫搶救仍宣告不治。（記者歐素美攝）

2025/08/04 13:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市豐原區4日上午發生一起震驚社會的命案，57歲詹姓男子在南陽路一間便利商店內遭人持刀攻擊，送醫搶救仍宣告不治，案發後，豐原分局火速成立專案小組追緝凶嫌，正擴大調閱監視器之際，沒想到兇嫌竟主動現身投案。

據了解，行凶男子為41歲黃姓男子，案發約一小時後的11時30分左右，他獨自走進第二分局永興派出所，神情嚴肅對值班員警直言：「我剛剛在豐原超商有砍人。」警方聽聞不敢大意，立即將人留置，進一步查證案情。

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黃男隨後從身上包包中取出一把刀身沾有血跡的西瓜刀，以及個人證件，神情並無明顯慌亂，經通報豐原分局確認命案情資後，豐原警方立即派員前往將他帶回偵辦。

據了解，黃男初步供稱因不滿死者疑似性騷其女友，氣憤難平下，竟專程從台北南下台中尋仇，今天上午尾隨詹男進入超商，趁詹男結帳時持刀猛砍，隨即搭乘計程車離開現場，但逃逸途中行經北區崇德路時「覺得已經跑不掉」，決定就近到永興所投案，全案目前正由豐原分局進一步調查釐清中。

超商內血跡斑斑。（記者歐素美攝）

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