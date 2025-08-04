河智媛老闆命喪超商！冷血嫌將行凶西瓜刀塞入FENDI包影像曝光

黃男步出超商，將血刀塞入隨身疑似義大利品牌FENDI包包內。（民眾提供）

2025/08/04 16:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市豐原區南陽路一家超商今天發生驚悚凶殺命案，死者是先前曾經爆出性騷事件、簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛與禹洙漢經紀約的老闆詹智能，而主動投案的黃嫌行凶後畫面也曝光，只見他步出超商，將沾有血跡西瓜刀，從容塞入隨身疑似義大利品牌FENDI包內，神情從容冷漠。

據了解，行凶者為41歲黃姓男子，案發約一小時後於11點半左右，獨自前往台中市警第二分局永興派出所，表情略顯疲憊茫然地對值班員警表示：「我剛剛在豐原超商砍人。」警方立刻將其留置並啟動調查程序，只見黃男從包包中取出一把染有血跡的西瓜刀與個人證件交由警方處理。

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穿著深色上衣與淺灰色長褲的黃男當時神情平靜，毫無逃亡慌亂跡象，他初步供稱因不滿死者詹男疑長期性騷其女友，怒火中燒，從台北南下台中報復，從相關監視器畫面顯示，黃男犯案後走出超商時，將沾有血跡西瓜刀從容塞入隨身疑似義大利品牌Fendi包內，隨後聲稱搭計程車逃離現場，但行經北區崇德路時內心掙扎，最終決定就近投案。

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