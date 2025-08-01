職務歷練完整豐富 雲林縣新任警察局長黃富村今上任

卸任局長李建民（左起）在警政署警政委員李安淳、雲林縣長張麗善見證下，將印信交給新任局長黃富村。（記者李文德攝）

2025/08/01 16:28

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣警察局今（1）日舉辦新、卸任局長交接典禮，由縣長張麗善主持，警政署警政委員李安淳監交，新任警察局長黃富村表示，將會做好雲林治安、交通、為民服務等工作。

新任局長黃富村原任警政署秘書室主任，中央警察大學58期畢業、行政警察研究所碩士，曾任桃園市政府警察局大溪、楊梅、平鎮、桃園分局長、保安警察第二總隊主任秘書、副總隊長及內政部警政署秘書室主任等重要職務，也曾任桃園市分局長等職務，歷練完整豐富；卸任局長李建民則升任新北市警局主任秘書。

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張麗善表示，盼新任局長繼續領導全體警察投身維護縣內治安、打擊犯罪、交通安全與智慧警政工作，更要用「以人為本、以民為尊」態度，為鄉親創造更便捷友善的生活，朝智慧城市、永續雲林邁進；李安淳說，卸、新任局長能力深受肯定，除對兩人表祝賀之意，也提醒各級幹部及同仁繼續打擊犯罪、營造友善職場環境、將民眾小事視為警察的大事，服務民眾。

黃富村表示，上任後會秉持縣長的理念全力做好雲林治安、交通、為民服務等工作。

李建民說，身為雲林人的他，除有對離開家鄉雲林的不捨，也會帶著雲林的祝福到新北，守護另一方的民眾。

雲林縣警察局長黃富村宣誓就任。（記者李文德攝）

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