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    反罷催票簡訊被誣指高市水利局傳 刑大：排除高市局處發送

    疑假冒盧秀燕之名散播反罷催票簡訊，有網友誣指高市水利局所為，水利局報案，刑大鎖定一人，並排除高市局處發送。（水利局提供）

    疑假冒盧秀燕之名散播反罷催票簡訊，有網友誣指高市水利局所為，水利局報案，刑大鎖定一人，並排除高市局處發送。（水利局提供）

    2025/07/30 06:12

    〔記者黃良傑／高雄報導〕罷免團體指控台中市長盧秀燕在726選前發送簡訊，內容聲稱「不投票會失去還稅於民1萬元、勞工5天假、軍警消權益、虐童致死判死刑」等假訊息，但有人po網反指該簡訊門號0911510554疑是高市水利局官方發送，水利局29日深夜報案，警方漏夜追查鎖定一名「訂戶」，並確定是簡訊發送平台的廣告，確定排除水利局所發送。

    據指出，簡訊若假冒市長盧秀燕，就需由其提告，倘若所聲稱的內容是假訊息，就需由錯誤訊息指涉的機關提告，今（30日）將報請檢察官是否主動偵辦。

    另網友張冠李戴將某簡訊平台公司使用的「廣告」門號0911510554，公然錯指為水利局使用官方門號發送「反罷」廣告簡訊，恐也涉及製造傳播假訊息，若水利局追訴警方將進行偵辦，只是符合惡意、虛假偽造、危害社會，便構成違反社會秩序維護法。

    據了解，這支發送反罷催票簡訊為廣告，由某知名簡訊發送業者所提供門號0911510554，一些企業公司及高市水利局、勞工局、衛生局、刑警大隊，也都曾以買廣告方式使用該門號，發送業務宣導、防詐簡訊，門號並非高雄市府官方手機門號。

    高市警方調查反罷催票簡訊案，已經鎖定一人，並排除高市局處發送。（記者黃良傑攝）

    高市警方調查反罷催票簡訊案，已經鎖定一人，並排除高市局處發送。（記者黃良傑攝）

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